Звезда герою!

В Ромненском районе в июне 2020 года амурчанка нашла награду – орден Красной Звезды. Его ветеран Великой Отечественной войны потерял много лет назад. За несколько месяцев удалось найти родственников фронтовика. В четверг, 29 апреля, орден торжественно передали внучке ветерана – учителю школы №1 села Екатеринославка Людмиле Малаховой.

Орден нашла Елена Меньшикова и передала находку сотрудникам историко-краеведческого объединения «Поиск». Они установили владельца ордена с помощью сотрудников Госархива РФ. Награда принадлежала командиру взвода снабжения третьего стрелкового батальона 200-го гвардейского стрелкового полка 68-й гвардейской стреловой дивизии Прокофию Кузнецову.

По документам Минобороны, поисковики восстановили путь ветерана. Прокофий Васильевич родился в 1908 году. Участвовал в Великой Отечественной войне с августа 1942 года. Он успел повоевать на Донском, Сталинградском, Воронежском и первом Украинском фронтах. В сентябре 1943-го его контузило во время переправы через Днепр. Орденом Красной Звезды ветерана наградили в 1944 году в Польше.

Об заслугах Прокофия Васильевича было написано в наградном листе. Во время наступления в июле – августе 1944 года Кузнецов в трудных условиях обеспечивал подразделения боеприпасами, а личный состав горячей пищей. В августе в Польше Прокофий Васильевич заметил пулемётную точку противника. Она с фланга обстреливала подступы к переднему краю. Благодаря докладу Кузнецова пулемёт накрыли артогнём. Кроме того, Прокофий Васильевич лично вынес из-под обстрела противника двух раненых бойцов и эвакуировал на попутной повозке в тыл.

Старшину Кузнецова также награждали медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда» и «За победу над Германией», сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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