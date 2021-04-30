«Золотая» медицина

Рост цен – всегда больной вопрос, особенно когда дело касается жизненно необходимых товаров. Например, лекарств. Специалисты аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza решили проверить, как изменились цены на лекарства с момента появления пандемии в нашей жизни. Аналитики подсчитали, что в I квартале 2021 года розничные цены на лекарства выросли в целом на 9,4% относительно аналогичного периода прошлого года – это в 1,7 раза больше, чем инфляция.

В отдельных российских регионах рост цен дошёл до 18%. Больше всех ожидаемо подорожали самые востребованные в 2020 году препараты – противовирусные и антибактериальные, а также средства для восстановления работы кишечника. Ощутимо выросли цены также на успокоительные и ряд других популярных медикаментов.

Так, исследователи отметили, что «Линекс» подорожал почти на треть, аспирин и йод – более, чем на 24%, хлоргексидин – 22,4%, настойка пустырника – 21,7%, троксерутин – 21,4%, витамин D3 – 21,1%, умифеновир (Арбидол) – 20,7%, анальгин – 20,5%, осельтамивир – 20,4%.

В целом же рост цен лекарств на 9,4% (рассчитано на основе данных Росстата) при инфляции 5,55% – рекордный для этого периода за последние шесть лет. В настоящий момент темпы роста цент продолжают сохраняться примерно на том же уровне, что и в начале пандемии. Сильнее за последние 14 лет лекарства дорожали лишь в период кризисов 2015 года (на 23,8% в аналогичном периоде) и 2009 года (на 24,2%).

Амурская область попала в десятку регионов, где розничные цены на лекарства выросли заметнее всего, и заняла «почётное» 6 место. Тройка регионов-лидеров по удорожанию лекарств в стране выглядит следующим образом: Тамбовская область (+18,3%), Адыгея (+16,9%), Брянская область (+15,5%). Далее в рейтинге расположились Карачаево-Черкесия (+14,7%), наши соседи Еврейская автономная область (+14,1%), Амурская область (+14,1%), Магаданская область (+14%), Краснодарский край (+13,8%), Ставрополье (+13,7%) и Дагестан (+13,4%).

В целом по ДФО потребительские цены на лекарства за исследуемый период выросли на 11%, в то время как инфляция по округу за этот же период зафиксирована на уровне 5,1%. Дальневосточными регионами с самыми быстро дорожающими лекарствами стали Еврейская автономная, Амурская и Магаданская и области. Менее всего рост цен затронул Чукотку – там лекарства подорожали на 1,3% против 2,3% инфляции.







Согласно исследованиям, больше всего рост цен в Амурской области коснулся таких препаратов, как карвалол (46,58%), сульфацетамид (43,82%), троксерутин (36,76%), «Линекс» (25,37%), йод (23,48%), анальгин (23,26%), бромгексин (21,4%).

«В предшествующие кризисные 2009 и 2015 годы рост цен на лекарства был вызван в первую очередь ослаблением рубля и подорожанием импорта – три четверти представленных на российском рынке препаратов были иностранного производства, а оставшиеся, опять же, производились в основном из зарубежного сырья. В 2020 году зависимость от импорта оставалась по-прежнему крайне высокой, хоть несколько и снизилась – до 70% в стоимостном выражении. Поэтому обвал рубля в сочетании с ажиотажным спросом населения, вызванным пандемической угрозой и опасениями дефицита, привели к резкому подорожанию медикаментов. С аптечных полок сметали средства для профилактики вирусных инфекций и поддержки иммунитета, препараты от хронических заболеваний. Особенно быстро распродавались лекарства, в отношении которых появлялась информация об их эффективности против коронавируса», – комментируют ситуацию эксперты FinExpertiza.

Ранее мы публиковали данные Амурстата об изменении цен на продукты и лекарства.