52-летней актрисе Ксении Хаировой сделал предложение 26-летний сын подруги

Мать Александра категорически против брака сына с актрисой, которая годится ему в родительницы. Марина Ефимова уверена, что Хаирова просто хочет отомстить ей за давнее предательство. Ведь много лет назад, когда они были лучшими подругами, молодая артистка застукала своего возлюбленного в одной постели с Ефимовой. В итоге Марина вышла за него замуж, а вскоре родила сына, которого назвала в честь супруга Александром.

По словам Хаировой, она понимала, что молодой человек увлёкся, но не смогла устоять, так как он очень напоминал ей своего отца.

Сам Александр, несмотря на возражения матери, настроен серьёзно. В студии шоу «На самом деле» он заявил, что это его выбор. По его словам, он любит Ксению и хочет в июне сыграть свадьбу.

При этом Хаирова уверяет, что молодой человек опережает события. Она утверждает, что между ними был только флирт и ничего больше.

Эксперт шоу Роман Устюжанин вывел Ксению на чистую воду. Полиграфолог заявил, что у актрисы действительно нет глубоких чувств к Александру. По его словам, сын подруги стал лишь элементом мести.