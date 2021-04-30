Дорога на Эльдорадо

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В Приамурье остро стоит проблема загрязнения рек недобросовестными золотодобытчиками. Почему проблема приобрела такой масштаб, как выявить нарушителей и бороться с ними, рассказал координатор проектов отдела ООПТ Амурского филиала WWF России Юрий Гафаров.

Почему проблема стала такой значимой?

— В последние годы катастрофические масштабы приобрели загрязнения рек от добычи россыпного золота. Амурская область – абсолютный лидер по загрязнениям. Проблема в том, что у нас выдаётся слишком много лицензий на поиск, разведку и добычу россыпного золота – около 1 300 штук. Фактически почти вся территория Амурской области накрыта лицензиями, – пояснил Юрий Гафаров.

Он уточнил, что за последние годы золото увеличилось в цене. А все крупные месторождения уже разведаны и отработаны, остались только мелкие. Поэтому даже речки с небольшим запасом золота начинают исследовать. В основном это делают маленькие компании, которые изначально собираются добывать золото с нарушениями.

— Чтобы найти золото, компания сначала должна получить поисковую лицензию. Её обычно выдают на пять лет, но добычи золота она не предполагает. Эта лицензия нужна для геологического изучения местности и выявления золотоносных месторождений. Если на территории найдено месторождение, то участок нужно поставить на госбаланс. Затем произвести доразведку, а уже потом добычу по новой лицензии. Но на деле всё совсем по-другому, – считает координатор.

Юрий заверил, что сейчас 80 % лицензий – поисковые, они выдаются практически бесплатно, без аукциона. Разумеется, нужно потратить средства на разработку документации, но это не сотни миллионов рублей, которые платятся на аукционах за добычу золота.

— В итоге компании получают лицензию только на поиск золота, а по факту его добывают. Так они не отдают процент государству от найденных драгметаллов. Недобросовестные добытчики начинают мыть золото без прудов-отстойников и отвода реки. А наказания они не боятся, потому что проверки проходят очень редко. Даже если компанию «поймают за руку», то штраф будет во множество раз меньше, чем доход от добычи. Например, золота в месторождении было на 10 миллионов рублей, а инспектор выпишет штраф всего на 300 тысяч, – пояснил он.

Как выявить нарушения? И кто такой общественный инспектор?

Выявить таких нарушителей достаточно сложно. Во-первых, месторождения находятся далеко, в глухой тайге, куда сложно добраться. Во-вторых, проверять малых предпринимателей по закону можно только раз в три года. В-третьих, сейчас в области около 300 компаний, которые занимаются добычей, и всего 5 инспекторов на весь Дальний Восток. А в прошлом году в связи с пандемией прекратились даже плановые проверки.

— Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы на местности были рассредоточены общественные инспекторы. Это добровольцы, которые могут помогать государственным контролирующим органам быстро выявлять и фиксировать правонарушения. Они существовали ещё в Советском Союзе, а потом и в России. Но позже, к сожалению, их институт упразднили. И только несколько лет назад началась работа по воссозданию общественных инспекторов, – рассказал сотрудник WWF.

Юрий уточнил, что общественные инспекторы могут быть понятыми и свидетелями, что помогает в расследовании преступлений. Сейчас в Благовещенске около десяти инспекторов, а скоро ещё несколько человек в Зее получат удостоверения.

— Конечно, обратиться с жалобой может и обычный гражданин. Однако инспектор более компетентен в вопросе выявления нарушений. Например, обычную жалобу госорганы рассматривают около 30 дней, а акт инспектора быстрее – в течение нескольких суток, – пояснил Юрий.

Сейчас сотрудники WWF проводят на Дальнем Востоке семинары по подготовке общественных инспекторов по охране природы. Также они помогают людям подготовиться к экзамену на получение удостоверения. Лекции уже прошли в Зее, Февральске и Комсомольске-на-Амуре, а также Амурске и Уссурийске.

— Удостоверение инспектора по охране природы выдаёт Росприроднадзор, региональное министерство природных ресурсов и минлесхоз. Первые два ведомства выдают удостоверения экологическим инспекторам, а последнее – именно лесным. Чтобы стать инспектором, нужно подать заявление в соответствующее ведомство. Затем создаётся специальная комиссия, которая оценит уровень знаний кандидата на собеседовании. Ему зададут всего 5 вопросов из федерального списка в 123 вопроса. Если человек успешно отвечает на них, то становится инспектором, – рассказал собеседник.

Чтобы правильно составить акт, например, о загрязнении реки при золотодобыче, инспектор должен знать экологическое законодательство. Это законы в сфере защиты водных ресурсов, атмосферного воздуха и животного мира. Ещё нужно знать как свои полномочия, так и ведомства, к которому он относится.

Как ещё выявить нарушения?

Партнёры WWF, Центр спутникового контроля гражданского мониторинга и коалиция «Реки без границ» используют для выявления загрязнений космический мониторинг. Для этого используют снимки со спутников, постоянно летающих над землёй.

— Берутся кадры одной и той же местности за разные даты, и реки исследуются на наличие загрязнений. Их видно невооружённым взглядом, русло меняет цвет на фиолетовый или розовый. Затем с помощью отдельного сервиса можно узнать, какие предприятия получали лицензии на этом участке реки. Снимок не является доказательством, но даёт повод для проведения проверки. А если проверка выявляет загрязнение, то готовится обращение в госорган, – пояснил Юрий.

Кроме того, в прошлом году сотрудники министерства природных ресурсов использовали авиацию. Они летали по области на вертолёте и исследовали реки на наличие загрязнений. Однако это дорогостоящий способ. Час вертолётного времени сейчас стоит больше ста тысяч рублей, отметил Юрий Гафаров.

Как законодательно повлиять на нарушителей?

— По нашему мнению, есть несколько мер по решению проблемы. Во-первых, это запрет на добычу золота на нетронутых реках в течение 10 лет. Мораторий защитит от загрязнения новые реки. Во-вторых, нужно запретить выдачу поисковых лицензий. Так компании не смогут добывать золото под видом поиска. В-третьих, важно запретить добычу золота на участках, примыкающих к особо охраняемым природным территориям (ООПТ) и на реках, через них протекающих, – рассказал он.

Кроме того, собеседник уточнил, что сейчас лицензии выдают только федеральные структуры. А муниципалитеты почти не могут повлиять на этот процесс.

— В зависимости от размера участка лицензию выдают «Роснедра», «Дальнедра» или «Амурнедра». Муниципалитеты также нужно наделить полномочиями в данном вопросе, – считают в WWF.

Немного о WWF и планах на будущее

— Мы занимаемся множеством направлений. Это и особо охраняемые природные территории, охрана тигров и леопардов, редкой антилопы – дзерен, а также следим за журавлями и дальневосточным аистом. Сохраняем их среду обитания: не допускаем пожары и браконьерство, – рассказал координатор.

Около Благовещенска, рядом с трансграничным мостом, есть живописное место. Эта территория перспективна для сохранения природы и экологического туризма. Сотрудники WWF хотят сделать её особо охраняемой.

— Река Алим – левый приток Амура. Это ценные болотные угодья с гнездованием журавлей, аистов и других редких видов. Здесь есть места, к которым можно подъехать на машине и увидеть сверху всю красоту своими глазами. Тем более что сейчас в Китае популярно направление бёрдвотчинг. Это наблюдение и изучение птиц невооруженным глазом или с помощью бинокля, – пояснил собеседник.