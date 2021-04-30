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сегодня, 16:40 1

Учитель года живет в Свободном

В Амурской области назвали победителей конкурсов «Учитель года – 2021» и «Воспитать человека – 2021»

Учитель года живет в Свободном
Фото: minobramur

В Амурской области завершились региональные этапы конкурсов «Воспитать человека – 2021» и «Учитель года – 2021».

Напомним, что лучшие педагоги региона в течение трёх дней с 27 по 29 апреля показывали свои навыки и умения. Участниками конкурса стали 16 амурских учителей и 23 педагогических работника

Победителем конкурса «Учитель года – 2021» стала Гайдукова Екатерина Степановна, учитель информатики школы № 1 города Свободного.

Победителем конкурса «Воспитать человека – 2021» стала Арькова Наталья Геннадьевна, учитель-логопед детского сада № 12 города Зея.

Победители регионального этапа представят Амурскую область на Всероссийских конкурсах «Учитель года – 2021» и «Воспитать человека – 2021».

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#конкурсы #образование

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  • Арсений К.

    Арсений К.
    1 час назад

    Поздравляю.

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