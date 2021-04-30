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сегодня, 16:25 0

Каждому по ленточке!

На улицах Благовещенска раздадут 10 тысяч георгиевских лент

Каждому по ленточке!

В Благовещенске волонтёры раздают символы памяти о Великой Победе. Федеральная акция «Георгиевская ленточка» началась в понедельник, 26 апреля, и продлится до 9 мая включительно. Получить ленточку можно в парке Дружбы, около ротонды и ОКЦ, сообщает пресс-служба администрации города Благовещенска.

В столице Приамурья свой символ памяти получили уже тысячу амурчан. Всего волонтёры центра «Выбор» вручат горожанам 10 тысяч георгиевских лент.

— Люди трепетно относятся к акции. Многие говорят, что это правильное дело, нужно не забывать о подвиге героев. А ветераны, к сожалению, уходят от нас и мы, наверное, последнее поколение, которое может пообщаться с ними, – рассказала начальник отдела по взаимодействию с соцориентированными некоммерческими организациями молодежного центра «Выбор» Ксения Тропанец.

Волонтеры напоминают – георгиевскую ленту нужно носить на груди слева. Не этично прикреплять символ памяти к сумкам, авто и обуви.

Напомним, что к празднику Победы в Благовещенске организуют малоконтактные мероприятия и онлайн-акции. Планируются адресные поздравления ветеранов, торжественное прохождение войск Благовещенского гарнизона, шествие «Бессмертного полка», акции «Парк Победы», «Рио-Рита – радость Победы», праздничные концерты и салют.

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#День Победы #жизнь #праздники

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