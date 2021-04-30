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сегодня, 15:44 0

Мария Кожевникова рассказала, как старший сын спас ей жизнь

Актриса едва не погибла от отравления газом

Мария Кожевникова рассказала, как старший сын спас ей жизнь
Фото: legko-zhit.ru

Мария Кожевникова воспитывает троих сыновей — Ивана, Максима и Василия. Актриса впервые рассказала, как старший сын буквально спас ей жизнь, пишет «7 Дней».

Мария Кожевникова впервые рассказала о том, как чуть не погибла от отравления газом. Как-то вся их семья снимала дачу в Тверской области. Мария с мужем ночевали в одном домике, а старший сын Ваня с бабушкой — в другом.

Рано утром ребёнок проснулся и пожаловался бабушке на боли в животе. Бабушка справиться не смогла, и Ваня просил позвать маму.

По словам Кожевниковой, ещё вечером она и муж почувствовали себя плохо. Когда в шесть утра их разбудили из-за истерики сына, она уже не могла двигаться и не чувствовала тела.

Муж вызвал ей скорую. Артистка вспоминает, что на вызов приехала «бабушка лет восьмидесяти», которая так и не смогла поставить диагноз и ушла.

Чтобы Мария пришла в себя, муж стал бить её по щекам и вызвал платные скорые. Приехавшие врачи диагностировали у актрисы интоксикацию и поставили ей капельницы.

Оказалось, в доме произошла утечка газа из котла. Отравление было настолько сильным, что Кожевникова могла умереть. Как сказали актрисе врачи, ей оставался максимум час. После этого они с мужем уже просто бы не проснулись.

Мария признаётся, что после произошедшего до сих пор не может прийти в себя. Она уверена, что осталась в живых, чтобы воспитать своих детей.

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#здоровье #происшествия #шоу-бизнес

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