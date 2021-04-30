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30апреля
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сегодня, 16:10 4

Вопросов меньше не становится

В Центре управления регионом подсчитали, что волнует жителей Амурской области (видео)

Вопросов меньше не становится

Центр управления регионом подсчитал, на что чаще всего жаловались амурчане в апреле. По информации специалистов, по сравнению с мартом количество сообщений почти не изменилось. Зато скорость ответа сократилась примерно на один час, пишет ЦУР.

Главной темой для амурчан остаются дороги. В апреле ЦУР зафиксировал 96 обращений. Для сравнения: в марте их было 87.

На второе место вышли вопросы социального обслуживания и защиты населения. За месяц их число выросло на 32 % — с 37 до 49 сообщений. А проблемы ЖКХ опустились со второй на третью строчку.

Напомним, ИА «Амур.инфо» запустило проект «#ЦУР: решаем вместе». Он призван помогать жителям области решать их насущные проблемы.

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#интернет #СМИ #ЦУР: решаем вместе

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Комментарии
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  • Жужжа

    Жужжа
    1 час назад

    Амур инфо, так может хотя бы вкладку сделаете на своем сайте. Меня, например, в соцсетях нет от слова "совсем".

  • Арсений К.

    Арсений К.
    1 час назад

    Белогорск или не активный или там все хорошо. Ответ сократился на час-давать ответы это даже не пол дела.

  • vertex

    vertex
    51 минута назад

    "Доуправлялись"

  • Арсений К.

    Арсений К.
    39 минут назад

    Господин Константинов-хозяин г. Свободного сделайте пжл до конца хоть одну дорогу и перекрестки в центре города. Снимите дорожную блокаду с домов по пер. Локомобильному в связи с длительными раскопками в переулке и на ул. Мухина. Ни проехать ни пройти, в магазин после осадков не сходить. Какие для этого обращения надо писать, чтобы вы контролировали то, за что вам зп платят. Народный блин избранник.

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