Вопросов меньше не становится
В Центре управления регионом подсчитали, что волнует жителей Амурской области (видео)
Центр управления регионом подсчитал, на что чаще всего жаловались амурчане в апреле. По информации специалистов, по сравнению с мартом количество сообщений почти не изменилось. Зато скорость ответа сократилась примерно на один час, пишет ЦУР.
Главной темой для амурчан остаются дороги. В апреле ЦУР зафиксировал 96 обращений. Для сравнения: в марте их было 87.
На второе место вышли вопросы социального обслуживания и защиты населения. За месяц их число выросло на 32 % — с 37 до 49 сообщений. А проблемы ЖКХ опустились со второй на третью строчку.
Напомним, ИА «Амур.инфо» запустило проект «#ЦУР: решаем вместе». Он призван помогать жителям области решать их насущные проблемы.
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