Вопросов меньше не становится

Главной темой для амурчан остаются дороги. В апреле ЦУР зафиксировал 96 обращений. Для сравнения: в марте их было 87.

На второе место вышли вопросы социального обслуживания и защиты населения. За месяц их число выросло на 32 % — с 37 до 49 сообщений. А проблемы ЖКХ опустились со второй на третью строчку.

Напомним, ИА «Амур.инфо» запустило проект «#ЦУР: решаем вместе». Он призван помогать жителям области решать их насущные проблемы.