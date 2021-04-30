Подарки юбиляру

В этом году 13-й школе исполняется 40 лет, и новый стадион будет для неё настоящим подарком. Новый спортивный объект обещали закончить к следующему учебному году. На ремонт выделили 41,3 миллиона рублей из городского бюджета, рассказали в пресс-службе регионального заксобрания.

На майских выходных строители завезут все необходимые материалы и подготовят к реконструкции школьный стадион. После ремонта здесь появятся искусственное покрытие, газон, хоккейная коробка, футбольное поле, площадки для волейбола, баскетбола и сдачи ГТО, беговая дорожка, зона для учеников младших классов и адаптированная зона для детей с ограниченными возможностями здоровья. А чтобы новый спортивный объект был в безопасности, установят систему видеонаблюдения.

На место будущей стройки выехал председатель Законодательного собрания Амурской области Вячеслав Логинов. Он предложил добавить в расписание стадиона часы, когда заниматься смогут местные жители.

— Во-первых, я считаю, необходимо создать инициативную группу жителей, чтобы они принимали непосредственное участие в благоустройстве территории стадиона. Я не имею ввиду денежный вклад, говорю об элементарной помощи, которая может понадобиться в работе и, например, последующей уборке. В дальнейшем предлагаю расписать время, когда проходят уроки физкультуры у учащихся общеобразовательного учреждения, а когда он будет доступен для остальных жителей, – отметил Логинов.

На этом подарки к юбилею не заканчиваются. Школу № 13 включили в пилотную областную программу «Школьный двор». По программе на обустройство школьной территории выделят 20 миллионов рублей. На эти деньги старый асфальт заменят тротуарной плиткой, оборудуют площадку для школьников из младших классов, а для ребят постарше установят велосипедную парковку. Все обновления обещают закончить к 1 сентября.