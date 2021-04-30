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сегодня, 15:25 1

Жуткое преступление

Во Владивостоке женщина подозревается в убийстве мужа и двоих детей

Жуткое преступление

29 апреля в столице Приморского края на улице Толстого были обнаружены мёртвыми 40-летний мужчина и двое пятилетних детей. На всех жертвах имелись колото-резаные раны.

Картина преступления сейчас ещё восстанавливается, но следователи приморского управления Следственного комитета предполагают, что гибель мужчины и его детей произошла в результате ссоры с женой, которая накинулась на близких с ножом. После расправы она замотала тело мужчины в полиэтилен, а тела детей положила в спортивную сумку. По неизвестной причине она попыталась отрезать головы детям.

Окончив расправу, женщина села в автомобиль и поехала в кинотеатр, находящийся в центре города, где её и задержали, сообщает Следственный комитет Приморья.

РЕН ТВ стало известно, что убитый мужчина хотел развестись и забрать малышей к себе.

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#Дальний Восток #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Петро555

    Петро555
    1 час назад

    Ну что сказать. Тварь конченная. А по закону пожизненное не получит, лет 20 только, если ее ку-ку не признают

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