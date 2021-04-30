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сегодня, 15:39 3

Пандемия ещё не кончилась!

Губернатор Амурской области Василий Орлов обратился к жителям региона с просьбой соблюдать масочный режим

Пандемия ещё не кончилась!
Фото: va.orlov

Василий Орлов обратился к амурчанам с просьбой соблюдать масочный режим и постараться избегать мест массового скопления людей.

— До 50 процентов заболевших приходится на жителей областного центра – Благовещенска, где отмечена тенденция к увеличению количества заболевших. В этой связи обращаю внимание жителей на необходимость соблюдения масочного режима. Прошу в предстоящие праздники воздержаться от посещения мест с большим скоплением людей, – сказал Василий Орлов.

Он напомнил о том, что в регионе принимаются специальные меры, чтобы не допустить ввоза в Приамурье новых штаммов коронавируса. Так, при возвращении в Амурскую область внутренними рейсами в аэропорту теперь необходимо заполнять анкету. Это нужно для выявления контактных с больными COVID-2019.

— С 1 мая все прибывшие из-за границы должны сообщить о себе по телефону горячей линии 122, пройти двукратное тестирование на COVID (3, 5 дни) и загрузить результаты в специальном разделе госуслуг, – написал Василий Орлов.

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#COVID 19 #губернатор

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Комментарии
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  • foxik62

    foxik62
    2 часа назад

    А как же митинг в Лужниках за крымнаш?

  • Авантыч

    Авантыч
    1 час назад

    foxik62

    Орлов тут при чем?

  • paravis

    paravis
    53 минуты назад

    Хоспадя, да кто там по своей воле суетиться с госуслугами будет? Закрывать на 14 дней на карантин всех прибывших это единственно правильное решение.

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