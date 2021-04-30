Пандемия ещё не кончилась!

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Василий Орлов обратился к амурчанам с просьбой соблюдать масочный режим и постараться избегать мест массового скопления людей.

— До 50 процентов заболевших приходится на жителей областного центра – Благовещенска, где отмечена тенденция к увеличению количества заболевших. В этой связи обращаю внимание жителей на необходимость соблюдения масочного режима. Прошу в предстоящие праздники воздержаться от посещения мест с большим скоплением людей, – сказал Василий Орлов.

Он напомнил о том, что в регионе принимаются специальные меры, чтобы не допустить ввоза в Приамурье новых штаммов коронавируса. Так, при возвращении в Амурскую область внутренними рейсами в аэропорту теперь необходимо заполнять анкету. Это нужно для выявления контактных с больными COVID-2019.

— С 1 мая все прибывшие из-за границы должны сообщить о себе по телефону горячей линии 122, пройти двукратное тестирование на COVID (3, 5 дни) и загрузить результаты в специальном разделе госуслуг, – написал Василий Орлов.