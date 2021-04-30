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сегодня, 15:10 0

Правительство сразится с мэрией

Правительство Амурской области и мэрия Благовещенска сразятся в футбольном матче

Правительство сразится с мэрией
Фото: pixabay.com

В преддверии празднования 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в Благовещенске пройдет необычный футбольный матч. 2 мая на поле встретятся команды правительства Приамурья и мэрии областного центра.

Матч пройдёт в 12:50 на стадионе «Динамо» (улица Красноармейская, 139).

— В команду правительства области войдут представители министерства спорта, строительства и министерства цифрового развития и связи. От администрации выступят специалисты различных ведомств и управлений, – рассказали в пресс-службе областного минспорта.

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#городская власть #областная власть #спорт

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