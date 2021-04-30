Новое жильё

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Накануне заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин провел совещание по региональному развитию. Одним из спикеров стал губернатор Амурской области Василий Орлов. Он рассказал о развитии строительной отрасли и переселении граждан из аварийного жилищного фонда в Приамурье.

Так, по словам Василия Александровича, в 2021 году в Амурской области появится Корпорация жилищного строительства. Благодаря этому жители региона через одно окно смогут решить множество вопросов: от земли до строительства жилья и кредитов.

Губернатор отметил, что в 2021 году планируется ввести в эксплуатацию 220 тысяч квадратных метров жилья. Причем за первый квартал уже ввели 13,6 тысячи квадратных метров жилой недвижимости.

— На сегодня в области действует 86 разрешений на строительство жилья на 652,7 тысячи квадратных метров. Обеспеченность жильем у нас на человека на среднероссийском уровне. По итогам 2021 года планируем на 40 процентов увеличить показатели ввода жилья на одного человека. Потенциал роста ввода жилья в Приамурье высокий, – сказал губернатор Амурской области.

Также в регионе работает ряд механизмов поддержки строительных организаций. Кроме того, регион финансово поддерживает образовательные и строительные организации для того, чтобы появлялось больше собственных кадров в строительной отрасли, возмещаются затраты на проценты по кредитам в рамках проектного финансирования и компенсируются затраты на технологическое присоединение.

— Стоит особенно отметить, что за три последних года в пять раз увеличены расходы на модернизацию инженерных сетей – с 360 миллионов рублей в 2019 году до 1,8 миллиарда рублей в 2021 году. Через новый механизм инфраструктурных облигаций рассчитываем построить газовую котельную для перспективной площадки в микрорайоне Северный (Благовещенск) с мощностью обслуживания 762 тысячи квадратных метров жилья. В регионе начал работу областной закон о масштабных инвестиционных проектах, по которому на льготных условиях Приамурье предоставляет земельные участки под жилищное строительство и социальные объекты. В рамках этого закона в Благовещенске строится 11 многоквартирных домов жилой площадью 43 тысячи квадратных метров, 30 процентов из жилья будет продано государству для реализации программ переселения и обеспечения жильём детей-сирот, – сказал Василий Орлов.

Кстати, скоро произойдут изменения в строительной сфере. Они коснутся производства стройматериалов, а именно предоставления льгот для производителей. Проект законодательных поправок будет готов в июле 2021 года.

В заключение глава Амурской области рассказал о программе переселения из аварийного жилья.

— По программе переселения граждан из аварийного жилья до 2025 года необходимо расселить амурчан из 122 тысяч квадратных метров жилья. Работа идет в графике, уже расселено более 28 тысяч квадратных метров жилья. К сожалению, в программу не вошел жилищный фонд площадью 145,4 тысячи квадратных метров, он был признан аварийным после 2017 года. Вместе с тем ведем работу по признанию аварийным жильё площадью 334 тысячи квадратных метров с перспективой его расселения по итогам реализации программы 2019-2025 годов, – сказал Василий Орлов.