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сегодня, 14:58 0

Учиться, учиться и учиться

Жители Амурской области смогут бесплатно пройти обучение по мировым стандартам и найти работу

Учиться, учиться и учиться
Фото: Ворлдскиллс Россия

Амурчане теперь смогут пройти обучение по стандартам Worldskills в рамках федерального проекта «Содействие занятости».

Желающим приобрести профессию или повысить свою квалификацию предлагают освоить такие актуальные компетенции, как IT-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие», веб-дизайн, разработка виртуальной и дополненной реальности, мобильных приложений, сити-фермерство, кирпичная кладка, технологии моды, электромонтаж и ряд других.

Всего же для жителей региона на выбор доступны более чем 40 профессий. Обучение проводится как в очной, так и в дистанционной формах и длится до 3 месяцев (в зависимости от образовательной программы). Кроме документа о квалификации участники программы подготовки Worldskills получат skills-паспорт, в котором будут отражены все приобретенные навыки.

Главная цель данного проекта – помощь гражданам в трудоустройстве, поэтому при поступлении с каждым обучающимся будет заключён договор:

  • двусторонний – если обучающийся планирует применять полученные компетенции как самозанятый;
  • трёхсторонний – если предполагается дальнейшее трудоустройство, то договор заключается еще и с будущим работодателем.

Узнать дополнительную информацию и найти контакт регионального оператора можно на портале Worldskills, а записаться на обучение – на портале «Работа в России».

Ранее мы рассказывали, что в Приамурье работающим по профессии студентам пообещали доплачивать по 30 тысяч рублей.

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#образование #работа #студенты

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