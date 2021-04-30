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Запуск шаров и фейерверков под ЛЭП оставят вас без электричества

Энергетики Амурских электрических сетей напоминают о правилах

Запуск шаров и фейерверков под ЛЭП оставят вас без электричества
Фото: pixabay.com

Энергетики Амурских электрических сетей предупреждают: охранные зоны ЛЭП – место повышенной опасности. В преддверии майских каникул обращаем внимание амурчан на опасность проведения любых работ и отдыха в охранных зонах ЛЭП.

Где бы мы не находились: дома, на улице, на работе или на отдыхе – нас всегда окружает электричество.

Что такое охранная зона ЛЭП?

Охранная зона вдоль воздушной линии электропередачи представляет собой земельный участок и воздушное пространство, ограниченное с двух сторон вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов не менее чем: для ВЛ 0,4 кВ - 2 м, ВЛ 10 кВ - 10 м, ВЛ - 35 кВ - 15 м, ВЛ 110 кВ - 20 м.

Чем выше класс напряжения линии электропередачи, тем шире охранная зона.

Правила установления охранных зон действуют на территории всей России. Они устанавливают минимально допустимые расстояния от электрических сетей до зданий и сооружений, так называемые охранные зоны.

Понятие охранной зоны введено для обеспечения безопасности людей и предотвращения возможного повреждения самой линии электропередачи. Руководство предприятия или организации, планирующей проведение работ в охранной зоне ЛЭП, должно получить разрешение на их производство в сетевой организации и обеспечить безопасность персонала при проведении таких работ. Большинство несчастных случаев при производстве работ в охранной зоне ЛЭП происходят, когда не выполняются эти правила.

В охранных зонах ЛЭП запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и их имуществу, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

А в обычной жизни граждане должны помнить об опасности, которую несут ЛЭП и не разводить под проводами огонь, не запускать воздушные шары и фейерверки, ничего не набрасывать на провода, не рыбачить. Все это приводит к длительным отключением электроэнергии целых населённых пунктов или крупных микрорайонов. А кроме того, это смертельно опасно для тех, кто окажется рядом. Встречи с воздушными шарами для линий электропередачи не проходят бесследно и в последующем провод приходится ремонтировать.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!

  • набрасывать на провода посторонние предметы и подниматься на опоры ЛЭП;
  • перекрывать проходы и проезды к объектам электросетевого хозяйства;
  • находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях;
  • разводить огонь в пределах охранных зон;
  • размещать свалки;
  • производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов;
  • складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
  • запускать любые летательные аппараты в охранных зонах;
  • бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;
  • осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов.

Без письменного решения сетевой организации запрещаются:

  • строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
  • горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
  • посадка и вырубка деревьев и кустарников;
  • дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда;
  • земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта;
  • полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров;
  • полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли.

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