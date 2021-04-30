Общественные работы за сорняки
Житель Амурской области оставил без присмотра участок почти в 500 гектаров и был наказан Россельхознадзором
В ходе проверки амурского управления Россельхознадзора в Свободненском районе Амурской области обнаружили участок в 468 гектаров, который зарос сорной травой.
Хозяину этой земли выписали штраф в размере 34 тысяч рублей. Однако в течение двух месяцев землепользователь не оплатил его. Тогда управление Россельхознадзора по Амурской области передало материалы дела в Свободненский районный суд.
По итогу разбирательства судья назначил хозяину запущенной земли наказание в виде 40 часов обязательных работ.
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