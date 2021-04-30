Сначала вверх, потом вниз
В Амурской области снизился уровень воды в реке Правый Уркан
Сегодня, 30 апреля, в восемь часов утра уровень воды в реке Уркан в районе села Ивановка Зейского района составлял 648 сантиметров. Как сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ, это выше отметки «Неблагоприятное явление» на 28 сантиметров.
Два участка дороги оказались под водой на 30 сантиметров. Проезду техники это не помешало.
Однако позже на Правом Уркане тронулся лёд на месте затора. Вода начала уходить. По состоянию на десять утра её уровень составил 620 сантиметров. Спад продолжается.
Спасатели областного ПСО продолжают дежурить в населенном пункте.
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