Сначала вверх, потом вниз

Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ

Два участка дороги оказались под водой на 30 сантиметров. Проезду техники это не помешало.

Однако позже на Правом Уркане тронулся лёд на месте затора. Вода начала уходить. По состоянию на десять утра её уровень составил 620 сантиметров. Спад продолжается.

Спасатели областного ПСО продолжают дежурить в населенном пункте.