Ольга Бузова раскритиковала Даву за сделанный с помощью хирурга пресс

На недавней музыкальной премии Бузова заявила, что сейчас пошла мода на то, что мужчины и женщины «рисуют себе пресс» с помощью пластического хирурга.

По словам певицы, она против таких вмешательств. А также ей не нравится, когда люди хвастаются тем, что они не сами сделали. Ольга отмечает, что создать самому красивую форму непросто, но это возможно. Тогда ты будешь смотреть на своё тело и гордиться собой.

Поклонники артистки решили, что она имеет в виду своего бывшего возлюбленного Давида Манукяна. Недавно певец сделал себе липосакцию и абдоминопластику с прорисовкой мышц.

Как пишет ФАН, Дава решил сразу же оправдаться на критику Бузовой. Он опубликовал в Instagram интервью своего пластического хирурга, который отметил, что других людей не должно касаться то, каким образом человек решил привести своё тело в порядок.

Сам рэпер заявил, что его операция была вынужденной мерой. По его словам, он долгое время пытался вернуть мышцы пресса в прежнее состояние, но из-за гормональных сбоев и стресса у него возник фиброз, который можно было устранить лишь хирургическим путем.