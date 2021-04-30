Нападение со стулом на полицейского

Житель Серышевского района, находившийся в Белогорске, был задержан полицейскими по подозрению в краже. Находясь в отделе полиции, он вёл себя агрессивно, угрожая повредить имущество.

Агрессия усугублялась выпитым накануне алкоголем. На замечания мужчина не реагировал и в какой-то момент, схватив монитор компьютера, ударил полицейского. После этого ему под руку попался стул, которым от также принялся наносить удары сотруднику.

Агрессор признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти. С учётом всех обстоятельств он получил 5 лет и 3 месяца колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.