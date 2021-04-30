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сегодня, 14:05 4

Нападение со стулом на полицейского

Житель Белогорска со стулом и монитором от компьютера напал на полицейского

Нападение со стулом на полицейского

Житель Серышевского района, находившийся в Белогорске, был задержан полицейскими по подозрению в краже. Находясь в отделе полиции, он вёл себя агрессивно, угрожая повредить имущество.

Агрессия усугублялась выпитым накануне алкоголем. На замечания мужчина не реагировал и в какой-то момент, схватив монитор компьютера, ударил полицейского. После этого ему под руку попался стул, которым от также принялся наносить удары сотруднику.

Агрессор признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти. С учётом всех обстоятельств он получил 5 лет и 3 месяца колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • ну вот

    ну вот
    3 часа назад

    Полицейский был со стулом и монитором?

  • Akulov

    Akulov
    2 часа назад

    Ну вот, читать правильно умеете?

  • ну вот

    ну вот
    2 часа назад

    "Житель Белогорска напал на полицейского со стулом и монитором от компьютера" - это правильно? "Житель Белогорска напал со стулом и монитором от компьютера на полицейского" - это будет правильно.

  • Арсений К.

    Арсений К.
    13 минут назад

    А почему на фото один стул? Задержанный по подозрению в краже просто ходил по помещениям в поисках стула и монитора? Странные полицейские.

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