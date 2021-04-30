Новые перспективы Приамурья

Фото: Амур.инфо

Глава региона Василий Орлов рассказал, что сегодня в Приамурье действует много крупных инвестиционных проектов от расширения БАМа до канатного моста через Амур, поэтому нужно сделать всё, чтобы реализация этих проектов приносила практическую пользу для жителей Амурской области. Кроме того, президент заострил внимание на развитии медицины и ликвидации последствий коронавируса, поддержке семьи и детства, сохранении экологии.

— Сейчас прорабатывается механизм реализации средств, поступающих в бюджет из штрафов за нарушение экологического законодательства. Планируется, что эти деньги можно будет потратить только на ликвидацию последствий нарушения, – сказал губернатор Приамурья.

Важным новшеством стали и инфраструктурные кредиты под 3 процента годовых. Благодаря им в Приамурье планируется реализовать несколько проектов по улучшению инфраструктуры региона. Также Василий Александрович напомнил, что президент заявил о важности цифровизация власти.

— Пандемия очень ярко показала востребованность цифровых технологий, – сказал Василий Орлов.

Депутаты не уйдут на майские каникулы

Вторым спикером круглого стола стал Вячеслав Логинов. Председатель заксобрания сказал о том, что одной из основных тем в выступлении президента стали меры по народосбережению: пособия для беременных, выплаты для семей, где только один родитель на детей в возрасте от 8 до 16 лет и 100% оплата больничного до достижения ребёнком семилетнего возраста. Кроме того, Вячеслав Логинов рассказал, что Законодательное собрание Амурской области не будет уходить на майские каникулы, так как депутаты займутся приведением регионального законодательства в соответствие с обновлённым после послания федеральным законодательством.

10 основных направлений развития

Далее выступил советник губернатора Амурской области и директор фонда «Петропавловск». В своей речи Глеб Кузнецов отметил десять основных направлений, по которым должно происходить развитие Амурской области. Конечно, это сохранение населения. Из этого вытекает поддержание и развитие медицины, а также борьба с коронавирусом, его последствиями. Нужно развивать меры восстановления для тех, кто переболел COVID-19. Вдобавок требуют развития и цифровые сервисы государственных органов. Другое важное направление работы – это контроль и снижения темпов роста цен. В рамках своего послания президент коснулся и другой важной темы – увеличения числа бюджетных мест в вузах. И тут требуется работа с профильными министерствами.

Также в своей речи Глеб Кузнецов заострил внимание на контроле недропользования и сохранении экологии в регионе. Инфраструктурные кредиты, которые теперь смогут использовать регионы, позволят реализовать в Приамурье несколько крупных проектов. Также власти региона должны уделить больше внимания доступности недвижимости и жилищному строительству. Причём нужно, чтобы не только стоимость жилья в регионе стала ниже, но и городская среда вокруг новых домов была комфортна для жителей.

— Последним по порядку, но не по значению, идет туризм. У Амурской области есть огромный потенциал и не только природный. У нас можно развивать промышленный и событийный туризм, например, поездки на космодром Восточный или на золотодобычу, – сказал советник губернатора Амурской области Глеб Кузнецов.

Комфортная среда

Следующий спикер, зампред правительства Амурской области Павел Матюхин, отметил, что сейчас приоритетными направлениями являются развитие комфортной городской среды, обновление и ремонт дорог и развитие жилищного строительства. Зампред рассказал о том, что сейчас к решению дорожного вопроса подходят комплексно. Не только ремонтируют сами дороги, но и обновляют всю сопутствующую инфраструктуру: коммуникации, ливнёвки, тротуары и так далее.

Павел Матюхин заметил, что сейчас регион просел по объемам вводимого в эксплуатацию жилья. Это связано в первую очередь с коронавирусными ограничениями прошлого года и нехваткой иностранной рабочей силы. Уже проводится работа с профильными учебными организациями для воспитания местных кадров в строительной отрасли. Также для увеличения темпов строительства идут переговоры с застройщиками из других субъектов России.

Поддержка предпринимательства

Глава минэкономразвития Людмила Старкова рассказала, что основное направление сейчас – это поддержка предпринимательства в регионе. Так, для помощи малому и среднему предпринимательству из федерального бюджета выделили больше 3 миллиардов рублей, предоставляются льготы и другие преференции. Но, несмотря на принятые меры, свой бизнес закрыли порядка 997 человек, при этом большая часть представителей малого и среднего бизнеса осталась на плаву. В регионе действует система поддержки инвесторов и инвестпроектов.

Тяжелый, но успешный год для здравоохранения

Большое количество вопросов осветила Светлана Леонтьева, министр здравоохранения Амурской области. Она начала свою речь с того, что прошлый год для системы здравоохранения был очень тяжёлым, пришлось перестраивать работу на новый формат. Но, несмотря на все сложности, коронавирусные госпитали были оперативно развёрнуты на базе действующих медицинских организаций. В пиковый период под лечение больных COVID-19 перепрофилировали около двух тысяч коек. На сегодняшний день в области продолжают работу шесть госпиталей на 465 мест.

— Хочется отметить, что в период пандемии коронавируса больные онкологией, неврологией, кардиологией и другими социально значимыми заболеваниями продолжали получать медицинскую помощь. Сейчас коронавирусные ограничения постепенно снимаются: начались плановые госпитализации и диспансеризация населения, – сказала Светлана Леонтьева.

Она также пояснила, что важным фактором в борьбе с коронавирусом является вакцинация населения. С сентября 2020 года в регион поступило более 100 тысяч доз вакцины, и 75 процентов из неё уже получило население.

Кроме того, идет процесс модернизации первичного звена здравоохранения. Так, в области совсем недавно начали свою работу 26 новых ФАПов. Всего в области действует 319 фельдшерско-акушерских пунктов, причем 312 из них стационарные, а остальные мобильные. Кроме того, в ближайшее время отремонтируют и построят 17 объектов здравоохранения, закупят новое оборудование и около 200 автомобилей.

Новый кардиоцентр взамен сгоревшего

Под конец круглого стола слово взял губернатор Амурской области.

— Во-первых, люди должны получать помощь в качественно оснащённых медицинских учреждениях. Во-вторых, для того чтобы укомплектовать больницы медицинским персоналом, врачи должны работать в комфортных условиях. Поэтому в областной больнице должны по плану завершить полный капитальный ремонт в течение трёх лет, до 2023 года. Кроме того, есть предварительное решение о строительстве там полноценного кардиоцентра, который придёт на смену сгоревшему, – сказал Василий Орлов.

Он отметил, что, по данным опросов, сейчас амурчан больше всего волнуют две темы – дороги и здравоохранение, и власти региона стараются уделять им больше всего внимания.

Также губернатор сказал и о том, что нужно выстраивать свою работу в соответствии с посланием президента. Так, в прошлом году Владимир Путин говорил о необходимости организации горячего питания в школах. И по этому направлению Амурская область одна из лучших, её ставят в пример другим регионам. Задача властей сделать так, чтобы и по другим направлениям регион не отставал.