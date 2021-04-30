Амурская манга

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Молодых любителей японских комиксов манга приглашают принять участие во втором конкурсе художников. Юным мангака предлагают нарисовать историю об Амурской области, сообщает пресс-служба минэкономразвития региона.

Конкурс проводится в двух возрастных категориях: от 13 до 17 лет и от 18 до 30 лет.

— В этом году участникам конкурса на выбор предлагается две темы сюжетов: «Амурские сказки и легенды. Добро пожаловать в Приамурье!» и «Амурская область – Япония. История друзей». Мы хотим увидеть настоящие истории в формате комикса от 9 до 12 кадров-фрагментов. Сюжетом комикса могут стать местные амурские сказки, легенды, истории, вызывающие интерес к Амурской области, а героями – любые персонажи, в том числе, придуманные самими авторами, – рассказала руководитель Амурского отделения общества «Россия-Япония» Марина Синельникова.

Как считают организаторы, нестандартный подход поможет привлечь внимание к туристическим достопримечательностям области и укрепит российско-японскую дружбу.

Работы принимаются до 20 июня на электронную почту amur-japan.ru@yandex.ru. А подробные условия можно найти на странице общества «Россия-Япония» во «ВКонтакте». Телефон для справок – 8 (909) 816 93 53.