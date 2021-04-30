Глава центра, где умер актёр Дмитрий Марьянов, получила условный срок
Смягчающим обстоятельством стала беременность Оксаны Богдановой
Директор реабилитационного центра «Феникс», в котором скончался актёр Дмитрий Марьянов, получила три года условно. Также суд обязал Оксану Богданову выплатить компенсацию в 1 миллион рублей и штраф в 50 тысяч, сообщает РЕН ТВ.
При вынесении приговора смягчающим обстоятельством стала беременность Богдановой. За время расследования дела глава реабилитационного центра успела выйти замуж.
Актёр Дмитрий Марьянов умер в октябре 2017 года, когда проходил лечение от алкоголизма в реабилитационном центре в Подмосковье. 15 октября артист почувствовал себя плохо: он жаловался на боли в ноге и просил вызвать ему скорую.
Как пишет «Комсомольская правда», Богданова знала, что у Марьянова есть серьёзные проблемы со здоровьем. За год до этого актёру поставили кава-фильтр — устройство в вене, которое не даёт тромбам подниматься к сердцу.
В клинике отсутствовал медперсонал для оказания необходимой помощи, но Богданова запретила вызывать скорую, чтобы не терять звёздного пациента. Директор убедила всех, что Марьянов лишь демонстрирует актёрское мастерство. В итоге скорую помощь артисту вызвал другой пациент. Но спасти жизнь Марьянову не удалось, он скончался в возрасте 47 лет.
Судебно-медицинская экспертиза сделала заключение, что актёра можно было спасти, если вовремя оказать медицинскую помощь.
Оксане Богдановой было предъявлено обвинение по двум статьям: «Оказание услуг, несоответствующих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека» и «Оставление в опасности». Также выяснилось, что реабилитационный центр не имел лицензии для оказания медицинских услуг.
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