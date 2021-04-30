Глава центра, где умер актёр Дмитрий Марьянов, получила условный срок

При вынесении приговора смягчающим обстоятельством стала беременность Богдановой. За время расследования дела глава реабилитационного центра успела выйти замуж.

Актёр Дмитрий Марьянов умер в октябре 2017 года, когда проходил лечение от алкоголизма в реабилитационном центре в Подмосковье. 15 октября артист почувствовал себя плохо: он жаловался на боли в ноге и просил вызвать ему скорую.

Как пишет «Комсомольская правда», Богданова знала, что у Марьянова есть серьёзные проблемы со здоровьем. За год до этого актёру поставили кава-фильтр — устройство в вене, которое не даёт тромбам подниматься к сердцу.

В клинике отсутствовал медперсонал для оказания необходимой помощи, но Богданова запретила вызывать скорую, чтобы не терять звёздного пациента. Директор убедила всех, что Марьянов лишь демонстрирует актёрское мастерство. В итоге скорую помощь артисту вызвал другой пациент. Но спасти жизнь Марьянову не удалось, он скончался в возрасте 47 лет.

Судебно-медицинская экспертиза сделала заключение, что актёра можно было спасти, если вовремя оказать медицинскую помощь.

Оксане Богдановой было предъявлено обвинение по двум статьям: «Оказание услуг, несоответствующих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека» и «Оставление в опасности». Также выяснилось, что реабилитационный центр не имел лицензии для оказания медицинских услуг.