Смертельная неосторожность

В январе текущего года обвиняемый вместе со своей подругой и её сыном употребляли алкоголь. В какой-то момент он решил проверить, как будет гореть спиртной напиток, и разлил его по столу.

После это жидкость подожгли, а мужчина надавил на бутылку. Содержимое выплеснулось на стол и кровать, где сидела женщина. В результате от возникшего пожара женщина погибла, отравившись продуктами горения. В итоге 65-летний гражданин обвиняется в убийстве по неосторожности, его дело рассмотрит Благовещенский городской суд.

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#происшествия

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Илья Ринейский