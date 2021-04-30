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30апреля
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сегодня, 13:11 0

Смертельная неосторожность

Прокуратура Благовещенска направила в суд уголовное дело в отношении мужчины, устроившего пожар по неосторожности

Смертельная неосторожность

В январе текущего года обвиняемый вместе со своей подругой и её сыном употребляли алкоголь. В какой-то момент он решил проверить, как будет гореть спиртной напиток, и разлил его по столу.

После это жидкость подожгли, а мужчина надавил на бутылку. Содержимое выплеснулось на стол и кровать, где сидела женщина.

В результате от возникшего пожара женщина погибла, отравившись продуктами горения.

В итоге 65-летний гражданин обвиняется в убийстве по неосторожности, его дело рассмотрит Благовещенский городской суд.

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#происшествия

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