В четверг, 29 апреля, в Амурской области в третий раз состоялась международная патриотическая акция «Диктант Победы». Проверить свои знания по истории пожелали в общей сложности порядка 9 тысяч амурчан: около 5 тысяч из них выбрали онлайн-формат, остальные приняли участие в акции очно.

Организатором мероприятия выступила партия «Единая Россия».

Диктант включал в себя 25 вопросов, в том числе об истории Дальнего Востока. В Благовещенске базой для проведения акции стали четыре вуза: Дальневосточный ГАУ, АмГУ, БГПУ и ДВОКУ. Результаты «Диктанта Победы» будут подведены 24 июня, а информацию о победителях организаторы опубликуют на сайте диктантпобеды.рф.

Призёров федерального этапа диктанта пригласят в качестве почетных гостей на парад Победы, который состоится 9 мая на Красной площади в следующем году. А выпускники школ, которые правильно ответят на все 25 вопросов теста в оффлайн-формате, получат преимущество при поступлении в вузы – им начислят дополнительные баллы.

В последнее время всё чаще проводятся подобные акции, в ходе которых участники проверяют свои знания в той или иной области. Так, ранее мы рассказывали о проведении ставшего уже традиционным «Тотального диктанта», а в начале апреля в честь 60-й годовщины первого в мире полёта человека в космос был организован всероссийский «Космический диктант».