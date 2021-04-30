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30апреля
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сегодня, 12:59 0

Без очередей

Все услуги соцподдержки в Амурской области будут оказывать по принципу социального казначейства в режиме «одного окна»

Без очередей
Фото: pfr.gov.ru

Во время своего послания президент России Владимир Путин обязал губернаторов внедрить в регионах принцип социального казначейства до 2022 года. Все социальные выплаты и пособия можно будет получить в одном окне, без беготни по кабинетам, сообщили в пресс-службе правительства Амурской области.

Все меры соцподдержки можно будет получить в Пенсионном фонде. Выбор пал на фонд, потому что у него большой опыт в социальных выплатах. Пенсии, материнский капитал, выплаты семьям с детьми сейчас производит Пенсионный фонд.

— В перспективе реализация модели «социального казначейства» позволит предоставлять меры социальной поддержки проактивно, на основании выявления жизненных ситуаций у граждан, без предоставления ими документов. Конечно, за исключением тех случаев, когда заявление все же необходимо. Например, при распоряжении материнским капиталом. Сам сертификат мы назначаем проактивно, а вот направление, куда потратить средства маткапитала, семья должна выбрать, – отмечает управляющий амурским отделением ПФР Елена Гончарова.

Также фонд является оператором единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). Система в Приамурье работает с 2018 года. Информацию в единую сеть загружают министерство образования и науки, министерство здравоохранения, министерство культуры и национальной политики, министерство социальной защиты населения, управление занятости населения и органы местного самоуправления. Затем эти сведения используют, чтобы назначить выплаты или пособия.

С 2021 года не нужно бегать по кабинетам и собирать справки при рождении ребёнка, наступлении пенсионного возраста и получении инвалидности. Система всё сделает за вас и назначит полагающиеся выплаты. До конца года планируется, что таким же образом будут оформляться пособия для малоимущих и многодетных.

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#дети #жизнь #пенсии

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