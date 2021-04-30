Более 40 погибших

Ранее сообщалось о погибших в результате обрушения трибун. Однако в экстренной медслужбе «Маген Давид Адом» уточнили, что люди погибли именно из-за давки.

В результате происшествия более 50 человек пострадали, из них 20 находятся в тяжёлом состоянии.

Напомним, что в 2017 году неудачная шутка подростков привела к массовой давке на финальном матче Лиги чемпионов. В фан-зоне на площади Сан-Карло в Турине пострадали 1 500 человек. А в 2015 году в массовой давке в Шанхае погибли 36 человек. Трагедия произошла во время праздничных гуляний, посвящённых Новому году. По сообщениям СМИ, давка возникла после того, как с крыши многоэтажки сбросили долларовые купюры с надписью «Счастливого 2015 года».