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сегодня, 12:08 1

Более 40 погибших

В Израиле в давке на религиозном празднике погибли свыше сорока человек

Более 40 погибших
Фото: haaretz.com

В Израиле на религиозном празднике Лаг ба-Омер возникла смертельная давка. Число жертв возросло до 44 человек. Всего на празднике присутствовало не менее ста тысяч паломников. Трагедия произошла на горе Мерон в Галилее в ночь на пятницу, 30 апреля, сообщает газета «Гаарец».

Ранее сообщалось о погибших в результате обрушения трибун. Однако в экстренной медслужбе «Маген Давид Адом» уточнили, что люди погибли именно из-за давки.

В результате происшествия более 50 человек пострадали, из них 20 находятся в тяжёлом состоянии.

Напомним, что в 2017 году неудачная шутка подростков привела к массовой давке на финальном матче Лиги чемпионов. В фан-зоне на площади Сан-Карло в Турине пострадали 1 500 человек. А в 2015 году в массовой давке в Шанхае погибли 36 человек. Трагедия произошла во время праздничных гуляний, посвящённых Новому году. По сообщениям СМИ, давка возникла после того, как с крыши многоэтажки сбросили долларовые купюры с надписью «Счастливого 2015 года».

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#жизнь #здоровье #происшествия

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Комментарии
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    1 час назад

    Будем надеяться, что это самый короткий путь в рай))))

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