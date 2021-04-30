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сегодня, 12:30 3

Арестован за хвастовство

В Благовещенске взят под стражу мужчина, пытавшийся получить с иностранца деньги за протекцию в госорганах

Арестован за хвастовство

В ходе оперативного мероприятия сотрудниками управления ФСБ был задержан гражданин, обвиняющийся в мошенничестве. Как выяснилось позднее, он рассказал иностранному гражданину, что якобы обладает связями в органах госбезопасности и может за деньги снять ограничения на въезд в Россию.

Следственным отделом городской полиции возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Несмотря на несогласие адвоката, фигурант дела заключён под стражу на два месяца, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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    1 час назад

    Яркое свидетельство репутации госорганов России. Даже иностранцы знают, как с ними нужно работать.

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    33 минуты назад

    Ну, судя по последствиям, знания у них весьма ошибочны. )))

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    18 минут назад

    Дык, это у нашего проходимца не срослось))) Иностранец то по стереотипу действовал.

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