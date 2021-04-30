Арестован за хвастовство

В ходе оперативного мероприятия сотрудниками управления ФСБ был задержан гражданин, обвиняющийся в мошенничестве. Как выяснилось позднее, он рассказал иностранному гражданину, что якобы обладает связями в органах госбезопасности и может за деньги снять ограничения на въезд в Россию.

Следственным отделом городской полиции возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Несмотря на несогласие адвоката, фигурант дела заключён под стражу на два месяца, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

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Илья Ринейский