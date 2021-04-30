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30апреля
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сегодня, 11:55 0

Муж Успенской хочет отобрать у неё половину загородного дома

Александр Плаксин намерен побороться за миллионы жены

Муж Успенской хочет отобрать у неё половину загородного дома
Фото: mc.bk55.ru

В начале этого года Любовь Успенская заявила, что хочет развестись с Александром Плаксиным. Однако супруг певицы просто так отступать не хочет и намерен побороться за миллионы жены, сообщает «СтарХит».

Любовь Успенская и Александр Плаксин поженились в 1987 году. В браке у них родилась дочь Татьяна. Спустя время певица уехала из США, чтобы строить карьеру в России. При этом Плаксин решил остаться за рубежом. Для окружения Успенской не было секретом, что её брак носит скорее формальный характер, ведь последние несколько лет супруги практически не виделись и не общались.

И вот в январе этого года певица заявила, что хочет подать на развод. По её словам, она устала содержать мужа, который за её счёт живёт на широкую ногу в США. Однако стало известно, что Александр Плаксин просто так отступать не хочет. Бизнесмен намерен отсудить часть имущества звезды.

Как рассказал источник из окружения Успенской, Плаксин в первую очередь претендует на загородный дом певицы. Он по закону имеет право на половину особняка, который оценивается в сотни миллионов рублей.

Звезда шансона была шокирована требованиями мужа. До свадьбы они не думали о брачном договоре, а теперь это может иметь серьёзные последствия.

Отношения Успенской и Плаксина окончательно испортились в прошлом году. Тогда их дочь Татьяна уехала из России в США, где стала обвинять мать во всех смертных грехах. Певица была уверена, что супруг настраивает дочь против неё. Недавно Успенская всё-таки смогла помириться с дочерью, но прощать мужа она явно не намерена.

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#недвижимость #финансы #шоу-бизнес

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