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сегодня, 11:22 0

Отделался штрафом

Суд прекратил уголовное дело в отношении руководителя благовещенского аквапарка

Отделался штрафом
Фото: pixabay.com

В Благовещенском городском суде завершились разбирательства по инциденту, произошедшему 25 марта 2020 года. Напомним, тогда в бассейне благовещенского аквапарка руку ребенка засосало в водозаборник.

В ходе следствия выяснилось, что аттракцион был неисправен и не отвечал требованиям безопасности. При установке защиты на отверстие забора воды использовались крепежные винты неподходящего размера и марки стали, в результате чего заглушка отделилась от стенки бассейна. При этом противоток оставался включённым. Девятилетний ребенок, находясь в бассейне, засунул руку в водозаборник, и её засосало внутрь. Обошлось без переломов и серьёзных травм, но мальчик заработал кровоподтёки.

— Эта заглушка отвалилась давно, не именно в тот момент, когда к отверстию подплыл мой сын. Просто никто не обратил на это внимания. Отдыхающие, наверное, думали, что так и должно быть, а сотрудники не среагировали. Хотя могли все это предотвратить, я считаю, – комментировал тогда ситуацию отец ребенка.

В результате за оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья, в отношении владельца аквапарка было возбуждено уголовное дело. Позднее следователь ходатайствовал о прекращении уголовного дела и назначении штрафа: руководитель аквапарка полностью возместил причинённый ущерб и не был ранее судим.

В итоге суд постановил прекратить уголовное дело и присудил владельцу заведения штраф в размере 30 тысяч рублей.

Напомним, что это не первый инцидент в аквапарке, повлекший за собой возбуждение уголовного дела. В конце 2019 года там же едва не утонул ребенок.

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#дети #происшествия #суды

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