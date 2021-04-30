Масштабная реконструкция

Закрыть на ремонт поликлинику в Тамбовке Амурской области планируют летом этого года. Ожидается, что работы завершатся следующей осенью.

— На время реконструкции врачи переедут в здание Облпотребсоюза. Сейчас там тоже идёт ремонт, чтобы помещения, в которых будут работать специалисты, соответствовали нашим санитарным требованиям. Получится, что амбулаторно-клиническая помощь будет разделена. Она и сейчас у нас располагается в двух корпусах, но хотя бы соседних, а на время ремонта это расстояние будет порядка 8 кварталов. Поэтому районная администрация обещала организовать нам маршрутизацию пациентов и запустить микроавтобус, который будет перевозить больных от одного здания до другого, – рассказала Нина Бредюк, главный врач Тамбовской районной больницы.

На реконструкцию трехэтажного корпуса 1993 года постройки в областном бюджете на 2021 год предусмотрено 63,2 миллиона рублей. Около 25 миллионов рублей запланировано на 2022 год. В здании появятся лифт и пандусы, здесь заменят инженерные коммуникации и вентиляцию, расширят и отремонтируют кабинеты.

К сентябрю 2022 года жители Тамбовки смогут посещать современную поликлинику, организованную по принципу бережливых технологий, в которой будут вести приём врачи всех терапевтических специальностей, включая детских.

— Прохождение этого ремонта будем контролировать, попросил главу незамедлительно сообщать, если потребуется какая-то помощь. Мы уже сталкивались с тем, что конкурс на исполнение госконтракта выигрывает подрядчик, который не имеет собственных оборотных средств, необходимых для начала работ до перечисления бюджетных, в итоге мы получаем смещение сроков, отставание от графиков. Такие вопросы надо решать индивидуально и как можно оперативнее, – отметил Вячеслав Логинов, председатель амурского парламента.

На встрече с руководителем заксобрания коллектив медучреждения поднял вопросы о служебном жилье для медиков и состоянии дорог в селе, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Амурской области.