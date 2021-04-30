Весенние палы и борьба с ними

Совещание под председательством прокурора Амурской области Александра Бучмана прошло в Ромненском районе в четверг, 29 апреля. Согласно приведённой статистике, на территории области каждый год регистрируется несколько сотен пожаров.

С начала сезона уже произошло 132 пала или лесных пожара. Каждый второй муниципалитет принимает недостаточные противопожарные меры, отмечают в прокуратуре. Почти ежедневно территориальные органы прокуратуры обнаруживают факты несвоевременного обнаружения и затянутого тушения пожаров.

К настоящему моменту уже зафиксировано более пятисот нарушений, сообщает прокуратура Амурской области.