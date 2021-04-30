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сегодня, 11:35 1

Весенние палы и борьба с ними

Прокуратура Амурской области обобщила статистику борьбы с лесными пожарами

Весенние палы и борьба с ними

Совещание под председательством прокурора Амурской области Александра Бучмана прошло в Ромненском районе в четверг, 29 апреля. Согласно приведённой статистике, на территории области каждый год регистрируется несколько сотен пожаров.

С начала сезона уже произошло 132 пала или лесных пожара. Каждый второй муниципалитет принимает недостаточные противопожарные меры, отмечают в прокуратуре. Почти ежедневно территориальные органы прокуратуры обнаруживают факты несвоевременного обнаружения и затянутого тушения пожаров.

К настоящему моменту уже зафиксировано более пятисот нарушений, сообщает прокуратура Амурской области.

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#криминал #МЧС #происшествия

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Комментарии
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    56 минут назад

    Могу предложить простенькую схему. Появляется термоточка в лесу, спутник фиксирует ее и передает вертолету с нарядом и пожарными. Взлетели, прибыли на место. Никого нет - просто потушили. Есть поджигатели - возбудили дело и заставили оплатить работу людей, вертолет и ущерб лесу. Три случая с рекламой и поджигателей станет на порядок меньше.

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