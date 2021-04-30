20-летняя дочь Михаила Ефремова готовится стать мужчиной

Дочь Ефремова рассказала в интервью на платформе PREMIER, что уверена к своей готовности к гендерному переходу и никогда не будет жалеть о сделанном выборе.

Её откровенно раздражают те, кто утверждает, что она скоро наиграется, а в итоге найдёт себе мужа и родит ребёнка. По её словам, она точно знает, что ничего не изменится.

Полный переход к мужскому полу Анна-Мария планирует сделать в 25 лет. Основная проблема в этом вопросе состоит в документах и согласовании всех формальностей с государством.

При этом дочь Ефремова операцию делать не планирует. По словам Анны-Марии, она опасается изменений, которые могут произойти.

«Слишком велики риски, заранее нужно готовить себя с точки зрения гормонозаместительной терапии» — рассуждает девушка.

Наследница артиста уже сейчас говорит о себе в мужском роде, но признаётся, что часто слышит от окружающих агрессивные выпады по этому поводу. Из-за этого ей приходится говорить о себе иначе, что для неё неприятно.