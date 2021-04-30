20-летняя дочь Михаила Ефремова готовится стать мужчиной
Анна-Мария недавно попросила называть себя Сергеем
Дочь Михаила Ефремова недавно заявила, что находится в процессе трансгендерного перехода, который завершится в двадцать пять лет. Анна-Мария предпочитает, чтобы о ней говорили в мужском роде и теперь называет себя Сергеем, сообщает радио «Комсомольская правда».
Дочь Ефремова рассказала в интервью на платформе PREMIER, что уверена к своей готовности к гендерному переходу и никогда не будет жалеть о сделанном выборе.
Её откровенно раздражают те, кто утверждает, что она скоро наиграется, а в итоге найдёт себе мужа и родит ребёнка. По её словам, она точно знает, что ничего не изменится.
Полный переход к мужскому полу Анна-Мария планирует сделать в 25 лет. Основная проблема в этом вопросе состоит в документах и согласовании всех формальностей с государством.
При этом дочь Ефремова операцию делать не планирует. По словам Анны-Марии, она опасается изменений, которые могут произойти.
«Слишком велики риски, заранее нужно готовить себя с точки зрения гормонозаместительной терапии» — рассуждает девушка.
Наследница артиста уже сейчас говорит о себе в мужском роде, но признаётся, что часто слышит от окружающих агрессивные выпады по этому поводу. Из-за этого ей приходится говорить о себе иначе, что для неё неприятно.
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