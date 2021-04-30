Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:43 2

20-летняя дочь Михаила Ефремова готовится стать мужчиной

Анна-Мария недавно попросила называть себя Сергеем

20-летняя дочь Михаила Ефремова готовится стать мужчиной
Фото: pronedra.ru

Дочь Михаила Ефремова недавно заявила, что находится в процессе трансгендерного перехода, который завершится в двадцать пять лет. Анна-Мария предпочитает, чтобы о ней говорили в мужском роде и теперь называет себя Сергеем, сообщает радио «Комсомольская правда».

Дочь Ефремова рассказала в интервью на платформе PREMIER, что уверена к своей готовности к гендерному переходу и никогда не будет жалеть о сделанном выборе.

Её откровенно раздражают те, кто утверждает, что она скоро наиграется, а в итоге найдёт себе мужа и родит ребёнка. По её словам, она точно знает, что ничего не изменится.

Полный переход к мужскому полу Анна-Мария планирует сделать в 25 лет. Основная проблема в этом вопросе состоит в документах и согласовании всех формальностей с государством.

При этом дочь Ефремова операцию делать не планирует. По словам Анны-Марии, она опасается изменений, которые могут произойти.

«Слишком велики риски, заранее нужно готовить себя с точки зрения гормонозаместительной терапии» — рассуждает девушка.

Наследница артиста уже сейчас говорит о себе в мужском роде, но признаётся, что часто слышит от окружающих агрессивные выпады по этому поводу. Из-за этого ей приходится говорить о себе иначе, что для неё неприятно.

Просмотров всего: 291

#дети #здоровье #шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

Глава центра, где умер актёр Дмитрий Марьянов, получила условный срок
Общество

Без очередей
Общество 1

Более 40 погибших

В России и мире

Муж Успенской хочет отобрать у неё половину загородного дома
Комментарии
Показать все (2)
  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    2 часа назад

    Прогрессивно, но не дальновидно. Ведь срок выхода на пенсию увеличивается.

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    28 минут назад

    Яблоко от дуба недалеко падает...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь