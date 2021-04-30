Энергетики Благовещенской ТЭЦ завершили весеннюю уборку теплотрасс

В весенней уборке территорий вдоль тепловых магистралей Благовещенска приняли участие более 100 работников Благовещенской ТЭЦ филиала «Амурская генерация» АО «ДГК». В течение двух недель энергетики наводили порядок на территории протяженностью свыше 20 километров.

В рамках акции «Город берегу» с 19 по 30 апреля энергетики освободили от мусора территорию Благовещенска, включающую улицы центральной части города, микрорайонов № 2, 3 и района СХПК «Тепличный». Энергетики убрали несанкционированные свалки с подъездов к тепловым магистралям Благовещенской ТЭЦ и подготовят тепловые сети к предстоящим ремонтным работам.

«Весеннюю уборку теплотрасс мы проводим на протяжении последних 15 лет. Энергетики проводят колоссальную работу по уборке как в центральных частях города, так и в районах, скрытых от глаз: гаражные массивы, окраины города, там, где пролегают теплотрассы ТЭЦ. Ежегодная акция направлена не только на поддержание чистоты, но также является важным противопожарным мероприятием», – рассказал директор Благовещенской ТЭЦ Андрей Сазанов.

В результате за весь период уборки энергетиками было вывезено 22 машины с мусором и растительностью.