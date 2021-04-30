С Восточного – на Луну

Фото: roscosmos.ru

На космодроме Восточный в Амурской области ведется подготовка разгонных блоков «Фрегат» для майского и июльского пуска ракет. Кроме того, на амурском космодроме адаптируют стартовый комплекс под запуск ракеты нового класса – «Орел», сообщают в пресс-службе Роскосмоса.

Специалисты Восточного уже начали заправку топливом разгонного блока «Фрегат». Эту работу планируется завершить до 13 мая 2021 года. Сам запуск ракеты-носителя для компании OneWeb запланирован на конец мая этого года.

Одновременно с этим в монтажно-испытательном корпусе космических аппаратов проводится проверка другого разгонного блока «Фрегат», который будет использован в июле 2021 года.

Кроме того, до 2023 года будет произведена адаптация стартового комплекса Восточного. С амурского космодрома планируют запускать перспективный корабль «Орел». Первый запуск этого космического корабля с людьми на борту запланирован на 15 декабря 2023 года в рамках российской лунной программы.

— К первому запуску перспективного корабля «Орел» предполагается создание всего необходимого оборудования для проведения всех операций и испытаний космического корабля на стартовом комплексе, за исключением самой посадки экипажа в корабль, — пояснил Руслан Мухамеджанов, директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.