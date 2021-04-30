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30апреля
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сегодня, 10:22 4

Вон из леса

На майских праздниках леса Амурской области будут патрулировать чаще

Вон из леса
Фото: www.instagram.com/minlesamur/

Во время грядущих майских каникул в лесах Амурской области станет больше лесников и полицейских. Как сообщает пресс-служба регионального минлесхоза, с 1 по 10 мая рейды будут проводиться чаще.

В патрулях задействуют сотрудников амурских лесничеств и полицейских. Всего по 117 маршрутам по лесам на всей территории Приамурья будут ходить 45 групп – более 120 человек.

Кроме того, увеличат количество контрольных пунктов на въездах в леса, поставят преграды для транспорта.

Напомним, за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима можно заработать штраф. Граждане могут поплатиться суммой от четырёх до пяти тысяч рублей, должностные лица – от 20 до 50 тысяч рублей. Самые суровые штрафы предусмотрены для юридических лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

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#погода #пожары #природа

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Комментарии
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  • full

    full
    2 часа назад

    Правильно, соберите всех клещей.

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Народ будет 10 дней по хатам сидеть?

    Херасдва

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Хотя со вторника дожди прогнозируют, придётся по кабакам шкериться

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Да если сухая погода да еще и ветреная будет, то дачники сожгут лес под самым носом патрулирующих. Дачи-то в леса внедрены. Как это на дачу недопускать? Надо в лес людей пустить. Там дачи не терпят и ждут огня

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