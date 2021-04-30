Вон из леса

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Во время грядущих майских каникул в лесах Амурской области станет больше лесников и полицейских. Как сообщает пресс-служба регионального минлесхоза, с 1 по 10 мая рейды будут проводиться чаще.

В патрулях задействуют сотрудников амурских лесничеств и полицейских. Всего по 117 маршрутам по лесам на всей территории Приамурья будут ходить 45 групп – более 120 человек.

Кроме того, увеличат количество контрольных пунктов на въездах в леса, поставят преграды для транспорта.

Напомним, за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима можно заработать штраф. Граждане могут поплатиться суммой от четырёх до пяти тысяч рублей, должностные лица – от 20 до 50 тысяч рублей. Самые суровые штрафы предусмотрены для юридических лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.