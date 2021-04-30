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Первый «Мамаход»

В Благовещенске впервые состоялась пешеходная экскурсия для мам с детьми

Первый «Мамаход»
Фото: admblag.ru

В Благовещенске впервые состоялась пешеходная экскурсия «Мамаход». В четверг, 29 апреля, в прогулке приняли участие пять мам с детьми в возрасте от четырёх месяцев до шести лет.

Прогулка участников «Мамахода» началась в Городском парке. Здесь находится комната матери и ребёнка, где можно покормить и переодеть малыша. По набережной участники экскурсии неспешно прошли до музейно-выставочного центра, дома И. А. Котельникова.

Экскурсовод Амурского областного краеведческого музея и молодая мама Дарья Христич рассказала об основании Благовещенска и познакомила с историей здания ЦЭВ имени Белоглазова и Триумфальной арки.

Проходя под Триумфальной аркой, молодые мамы загадали желание. Оказывается, желание обязательно сбудется, если пройти в правильном направлении – от набережной в сторону улицы Ленина.

— Все участницы первого «Мамахода» живут в Благовещенске. Одна из мам рассказала, что около года назад переехала из Комсомольска-на-Амуре, ей очень нравится Благовещенск и интересна его история. К завершению экскурсии все перезнакомились между собой и дружно поблагодарили экскурсовода Дарью и организатора – председателя общественной организации «Союз женщин Благовещенска», заместителя директора по библиотечному делу МБУК «МИБС» Марину Ветрову, – рассказали в администрации Благовещенска.

Бесплатные пешие экскурсии для мам с детьми в Благовещенске будут проводить до осеннего похолодания. Присоединиться к экскурсиям можно, записавшись по телефону +7-909-813-56-67.

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#дети #жизнь #культура

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Комментарии
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  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    2 часа назад

    Володя поучаствовал? Выбрал себе мамочку по вкусу? ;)

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Володя ищет 35-летнюю девственницу

  • Roman_x

    Roman_x
    2 часа назад

    "МАМАХОД" АХАХАХХАХА, вот это ссюр))) яжмамашки остались довольны? скандалов не было? ))

  • Noir

    Noir
    2 часа назад

    А пять мам без пиара на всю область сами не могут погулять?

  • Дядя Саша

    Дядя Саша
    1 час назад

    Экскурсоводы везде в миру одинаковые - это я про желание, которое обязательно сбудется.

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