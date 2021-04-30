Первый «Мамаход»

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Прогулка участников «Мамахода» началась в Городском парке. Здесь находится комната матери и ребёнка, где можно покормить и переодеть малыша. По набережной участники экскурсии неспешно прошли до музейно-выставочного центра, дома И. А. Котельникова.

Экскурсовод Амурского областного краеведческого музея и молодая мама Дарья Христич рассказала об основании Благовещенска и познакомила с историей здания ЦЭВ имени Белоглазова и Триумфальной арки.

Проходя под Триумфальной аркой, молодые мамы загадали желание. Оказывается, желание обязательно сбудется, если пройти в правильном направлении – от набережной в сторону улицы Ленина.

— Все участницы первого «Мамахода» живут в Благовещенске. Одна из мам рассказала, что около года назад переехала из Комсомольска-на-Амуре, ей очень нравится Благовещенск и интересна его история. К завершению экскурсии все перезнакомились между собой и дружно поблагодарили экскурсовода Дарью и организатора – председателя общественной организации «Союз женщин Благовещенска», заместителя директора по библиотечному делу МБУК «МИБС» Марину Ветрову, – рассказали в администрации Благовещенска.

Бесплатные пешие экскурсии для мам с детьми в Благовещенске будут проводить до осеннего похолодания. Присоединиться к экскурсиям можно, записавшись по телефону +7-909-813-56-67.