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сегодня, 10:02 13

По 10 тысяч на школьника

В середине августа семьи амурских школьников получат новую выплату

По 10 тысяч на школьника
Фото: pixabay.com

Семьи, в которых воспитываются дети школьного возраста, в середине августа смогут получить единовременную выплату. По данным министерства образования и науки области, за школьные парты в новом учебном году сядут более 100 тысяч школьников.

О введении новой меры поддержки заявил президент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию.

«Провести еще одну единовременную выплату семьям, где растут дети школьного возраста, а именно по 10 тысяч рублей на всех школьников. И распространить эту меру на будущих первоклашек, которые в этом году только пойдут учиться», – сказал президент России Владимир Путин.

В Приамурье уже не первый год действует материальная выплата на приобретение комплекта детской одежды и обуви на учащихся школ из многодетных семей. Ежегодная выплата составляет 2 358 рублей. В 2020 года выплату предоставили на 17 932 ребёнка на общую сумму более 41 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

— Подготовка школьников к новому учебному году, особенно в семьях со сложным финансовым положением, всегда непростая задача. Из регионального бюджета оказывается помощь в подготовке детей к школе, но средства направляются многодетным семьям. Решение распространить финансовую помощь на учеников школ всех категорий граждан позволит уберечь от растрат семейный бюджет многих амурских семей, – отметила Наталья Киселева, министр социальной защиты населения области.

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#дети #жизнь #школа

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  • Tуман

    Tуман
    3 часа назад

    Можно побухать пару дней

  • Roman_x

    Roman_x
    2 часа назад

    косточка с царского стола прилетела, можно бухать на праздники.

  • yuliablg444

    yuliablg444
    2 часа назад

    Вечно чему-то недовольные люди, не присылают ничего- недовольные, присылают -опять недовольные ...

  • yuliablg444

    yuliablg444
    2 часа назад

    Чем-то* (опечатка в предыдущем сообщении )

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Откупились к выборам деньгами. Что для семьи десять тысяч? Сущие копейки. Зато выборы едро подкуплены. Ведь получается есть деньги, но скупые. Электорат и этим доволен мол это-же "дармовые". Ну да. Свои-же деньги не могут быть дармовыми

  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    в Америке каждому дали 1400 долларов

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    2 часа назад

    ОТ, ты что-то попутал. Эти деньги выделяются Государством для сбора детей в школу. Очень хорошая мера поддержки семей с школьниками, на мой взгляд.

    И только достаточно упоротые могут увидеть в этом подкуп едрой электората. )))

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    2 часа назад

    Крон, а чего ты ещё не Америке?

  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    Офис да похоже ты в России устроил себе американские поблажки за счёт нищего народа

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    1 час назад

    Крон, какой же у нас народ нищий, если любой трудящийся имеет доход больше, чем у трёхкопеечного депутата?

    И да, денег хватает не тем, кто много получает, а тем, кто много не тратит. А то понапокупают всякой модной херни в кредиты, а потом ноют, что колбасу купить не могут.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    зарплата 15 000-вот что дала ЕР народу-и не нада ляля про Труша-это самый честный депутат на свете

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    1 час назад

    Спасибо, Крон, рассмешил! )) Ты ещё расскажи, что он самый воспитанный и умный. )))

    Кстати, а где едро платит по 15 тыр народу? Мой работодатель, например, не состоит ни в одной партии и платит мне раза в два больше. А сколько платят народу другие партии в России?

  • Кроненберг

    Кроненберг
    20 минут назад

    Офис ну понятно почему ты елей власти льёшь-процветаешь за счёт нищего народа

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