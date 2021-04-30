По 10 тысяч на школьника

Фото: pixabay.com

Семьи, в которых воспитываются дети школьного возраста, в середине августа смогут получить единовременную выплату. По данным министерства образования и науки области, за школьные парты в новом учебном году сядут более 100 тысяч школьников.

О введении новой меры поддержки заявил президент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию.

«Провести еще одну единовременную выплату семьям, где растут дети школьного возраста, а именно по 10 тысяч рублей на всех школьников. И распространить эту меру на будущих первоклашек, которые в этом году только пойдут учиться», – сказал президент России Владимир Путин.

В Приамурье уже не первый год действует материальная выплата на приобретение комплекта детской одежды и обуви на учащихся школ из многодетных семей. Ежегодная выплата составляет 2 358 рублей. В 2020 года выплату предоставили на 17 932 ребёнка на общую сумму более 41 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

— Подготовка школьников к новому учебному году, особенно в семьях со сложным финансовым положением, всегда непростая задача. Из регионального бюджета оказывается помощь в подготовке детей к школе, но средства направляются многодетным семьям. Решение распространить финансовую помощь на учеников школ всех категорий граждан позволит уберечь от растрат семейный бюджет многих амурских семей, – отметила Наталья Киселева, министр социальной защиты населения области.