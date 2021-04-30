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Актрису Людмилу Халилуллину задержали в Москве за кражу

Артистка потратила деньги с чужой банковской карты

Актрису Людмилу Халилуллину задержали в Москве за кражу
Фото: mk.ru

Актриса Людмила Халилуллина была задержана в Москве из-за кражи денег, сообщает «Пятый канал».

По версии следствия, Халилуллина нашла на улице банковскую карту и решила воспользоваться случаем, потратив чужие деньги. Актриса успела потратить на покупки полторы тысячи рублей, после чего была задержана правоохранительными органами. В настоящее время артистка находится под подпиской о невыезде.

Как пишет «Комсомольская правда», Людмила Халилуллина — актриса Театра им. Станиславского. Она известна по эпизодической роли клофелинщицы в сериале «Глухарь» (16+). Также снималась в других сериалах.

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#происшествия #финансы #шоу-бизнес

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