Актрису Людмилу Халилуллину задержали в Москве за кражу

По версии следствия, Халилуллина нашла на улице банковскую карту и решила воспользоваться случаем, потратив чужие деньги. Актриса успела потратить на покупки полторы тысячи рублей, после чего была задержана правоохранительными органами. В настоящее время артистка находится под подпиской о невыезде.

Как пишет «Комсомольская правда», Людмила Халилуллина — актриса Театра им. Станиславского. Она известна по эпизодической роли клофелинщицы в сериале «Глухарь» (16+). Также снималась в других сериалах.