Школьный автопарк

Фото: pixabay.com

За последние четыре года в область поступило уже более сотни автобусов для перевозки школьников. Обновление парка школьных автобусов финансируется за счёт средств федерального бюджета.

В этом году для обновления парка школьных автобусов области понадобится 35 автомобилей. У прежних 15 автобусов истёк допустимый срок эксплуатации. Ещё 20 нужны из-за возросшего количества обучающихся, нуждающихся в подвозе, в том числе в детские сады.

В Амурской области ежегодно осуществляется подвоз более 7,5 тысячи школьников из 335 населённых пунктов. Общая протяженность школьных маршрутов составляет более 10 тысяч километров. Для подвоза обучающихся в регионе используются 260 школьных автобусов, сообщает правительство Амурской области.

О важности и необходимости закупить по стране 16 тысяч современных школьных автобусов в ходе недавнего послания Федеральному собранию говорил президент России. Также Владимир Путин обозначил одной из приоритетных задач строительство не менее 1 300 новых школ до конца 2024 года.