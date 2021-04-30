Выбор читателей за 29 апреля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей четверга, 29 апреля.

Систему видеофиксации, состоящую из 57 комплексов, устанавливали в Приамурье в течение двух месяцев. Сейчас камеры работают в тестовом режиме, штрафы начнут приходить недобросовестным водителям с мая.

В столице Приамурья в пятницу, 30 апреля, завершится отопительный сезон. Теплоснабжение традиционно отключают при наступлении среднесуточных температур более +8 градусов. Однако в детских садах отопление отключат позже. Соответствующую заявку направит в теплоснабжающую организацию управление образования, сообщает пресс-служба администрации города.

Президент России Владимир Путин объявил период с 1 по 10 мая нерабочими днями. При этом часть производств невозможно остановить, и они продолжат свою работу. Но что делать в этом случае с детьми? В администрации Благовещенска дали пояснения, какой режим работы будет у школ и детских садов.

На участке по улице Амурской от Островского до 50 лет октября ограничат остановку. Такое решение приняли, чтобы увеличить пропускную способность на время масштабного ремонта улицы Горького, рассказали в администрации Благовещенска.