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Выбор читателей за 29 апреля

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Выбор читателей за 29 апреля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей четверга, 29 апреля.

Нарушитель не проедет

Систему видеофиксации, состоящую из 57 комплексов, устанавливали в Приамурье в течение двух месяцев. Сейчас камеры работают в тестовом режиме, штрафы начнут приходить недобросовестным водителям с мая.

Пока, отопительный!

В столице Приамурья в пятницу, 30 апреля, завершится отопительный сезон. Теплоснабжение традиционно отключают при наступлении среднесуточных температур более +8 градусов. Однако в детских садах отопление отключат позже. Соответствующую заявку направит в теплоснабжающую организацию управление образования, сообщает пресс-служба администрации города.

Школы отдыхают, а детсады – нет

Президент России Владимир Путин объявил период с 1 по 10 мая нерабочими днями. При этом часть производств невозможно остановить, и они продолжат свою работу. Но что делать в этом случае с детьми? В администрации Благовещенска дали пояснения, какой режим работы будет у школ и детских садов.

Остановка запрещена

На участке по улице Амурской от Островского до 50 лет октября ограничат остановку. Такое решение приняли, чтобы увеличить пропускную способность на время масштабного ремонта улицы Горького, рассказали в администрации Благовещенска.

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#Обзор #интернет #СМИ

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