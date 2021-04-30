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Яйца за прививку

В Хабаровске на пунктах вакцинации от COVID будут раздавать продукты

Яйца за прививку
Фото: pixabay.com

В Хабаровском крае, для более активной явки пенсионеров на прививочные пункты перед Пасхой, будут выдавать по десятку яиц. Чтобы получить подарок, нужно быть старше 60 лет и сделать прививку на любом из 14 развернутых в городе пунктов вакцинации.

Птицефабрики Хабаровска и Комсомольска выделили достаточно крупную партию продукции. Акция пройдёт 29 и 30 апреля, планируется раздать 1 400 упаковок яиц.

Для решения поставленной правительством задачи, региональный Минздрав планирует развернуть мобильные пункты вакцинации недалеко от православных храмов.

На данный момент в Хабаровском крае привиты от COVID-19 около 78 тысяч человек, в то время как по плану необходимо привить не менее 600 тысяч жителей, сообщает Interfax.

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#COVID 19 #здоровье

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