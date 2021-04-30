Конничива, благовещенцы!

Сегодня, 29 апреля, в стенах Дальневосточного ГАУ прошло торжественное открытие музея культуры Японии. Хотя, строго говоря, открытием мероприятие считать нельзя – музей существует с 2003 года, но располагался в здании общежития №6. Сегодня же гостям церемонии продемонстрировали обновлённую экспозицию, которая теперь располагается в главном корпусе университета, и представили фотовыставку «Япония – далёкая и близкая».

Международные связи аграрного университета и Японии берут своё начало еще в 2000 году – именно тогда начались первые поездки и мероприятия по культурному и научному обмену, а Дальневосточного ГАУ появились первые экспонаты из Японии, ряд из которых являются уникальными.

Сегодня, несмотря на все сложности, которые уже второй год сдерживают международные коммуникации, учебное заведение активно поддерживает связи с Японией:

— Наши студенты проходят стажировки в Японии начиная с 2008 года и по настоящий момент, правда, сейчас взаимодействие проходит в режиме онлайн, – отметила заведующая музеем японской культуры Любовь Ващук.

Руководство Дальневосточного ГАУ планирует и дальше укреплять связи и развивать международное направление – как в рамках отношений с Японией, так и в целом:

— На сегодняшний момент университет создал большую площадку для взаимодействий и взаимоотношений. Уже сегодня мы готовы на базе университета приглашать большие делегации, проводить мастер-классы, делиться опытом и укреплять партнёрство в образовательном аспекте. Кстати, не смотря на все трудности, в настоящий момент в Японии обучается наш магистрант, – рассказал начальник отдела международных связей Никита Максимов. — В ближайшее время мы планируем открыть музей, посвященный китайской культуре, а также разместить на территории университета японский сад камней.

После демонстрации музейной экспозиции, гостям мероприятия предложили побыть зрителями и участниками настоящей японской церемонии чаепития, которую подготовили студены Дальневосточного ГАУ под руководством специалистов международного отдела. Все желающие могли попробовать японский чай, а также угоститься традиционными японскими сладостями, которые приготовили студенты технологического факультета.

В ближайшее время музей станет доступен не только для студентов и сотрудников Дальневосточного ГАУ: уже готовится программа специальных групповых экскурсий для всех, кто пожелает посетить музей и прикоснуться к культуре Японии.

Напомним, в начале года мы сообщали об открытии обновленного анатомического музея в Дальневосточном ГАУ.