Гороскоп на 30 апреля: Близнецам нужно сходить в кафе, а Девам нельзя лгать

Восход Солнца: 05:06

Заход Солнца: 19:47

Солнце в Тельце.

Овен. В вопросах финансов слушайте интуицию. Она поможет вам распознать выгодное дело и не ввязываться в провальные проекты.

Телец. Комплименты следует анализировать критически, возможно, люди вам льстят с определенной целью. Близкие люди могут добавить неприятностей, возможны траты.

Близнецы. Сходите в кафе, побалуйте себя вкусненьким. Не бойтесь брать на себя ответственность.

Рак. В пятницу от вас потребуется мобильность и гибкость, способность адаптироваться. Обратите внимание на ваше хобби, сегодня оно может перейти в разряд профессии и начать приносить доход.

Лев. Занимаясь чем-то, не концентрируйтесь на конечном результате, вовлекайтесь в сам процесс. Если возникнут финансовые проблемы, обращайтесь к близким или друзьям, кредиты в это время брать не рекомендуется.

Дева. Будьте честны с близкими, даже маленькое лукавство может разрушить отношения. Покой вы найдёте рядом с самым родным человеком.

Весы. Не стоит сегодня заниматься финансами, что-то обязательно пойдет не так. Имея веру в себя и проект, вы сможете склонить на свою сторону любого скептика.

Скорпион. Старайтесь не растеряться. На вас обратят внимание руководство и влиятельные люди. Готовьтесь обрабатывать большой поток информации.

Стрелец. Скоро вам удастся завершить дело, которое тянется очень долго и на которое вы потратили много нервов. Удача поможет вам обрести силы для следующего проекта.

Козерог. Рискованные операции не помогут вам достичь успеха, удачными будут проекты с надежными партнерами. Следите за своими вещами – есть риск быть обворованным.

Водолей. Интересуйтесь делами и проблемами окружающих, не замыкайтесь только на себе Успех ожидает вас в любом деле, но астрологи советуют все-таки заняться текущими проектами.

Рыбы. Наступило удачное время для приобретения новых знаний и навыков. Учитесь, повышайте свою квалификацию – это пригодится.

Астролог: Вальдемар Небоходцев