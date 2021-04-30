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Гороскоп на май 2021 года: Скорпионов ждёт обновление, а Козерогам пора в отпуск

Ежемесячный гороскоп

Гороскоп на май 2021 года: Скорпионов ждёт обновление, а Козерогам пора в отпуск

Рождённые в мае очень любят контроль и власть. Но при этом открыты к диалогу и всегда готовы выслушать. Их настроение переменчиво, но они остаются верными и принципиальными людьми. В любви их отличает страсть, а в работе – стремление к новым высотам.

Овен. В отличие от других знаков зодиака вы не будете рваться вперед в мае. Для вас этот месяц обойдется без стрессов на работе и в личной жизни.

Телец. «Рассудительность – прежде всего!» – ваш девиз в последнее время. Но сейчас вполне можно позволить себе необдуманный поступок и, например, рвануть на уик-энд в незапланированное путешествие. Будет что вспомнить!

Близнецы. Ложь не ваша стихия, а в мае желание приукрасить свою жизнь так и вовсе может обернуться самым неприятным разоблачением и потерей друга.

Рак. Высоко будет цениться способность договариваться, поэтому вашу нетерпимость к чужой точке зрения лучше не демонстрировать в широких кругах.

Лев. Звезды прогнозируют для вас положительный месяц, исполнение желаний и душевные волнения, исключительно романтические. Сформулируйте свои желания и вперед к цели!

Дева. Родные требуют внимания к себе, но и работу тоже никто не отменял, верно?

Весы. Весь май вы будете наслаждаться жизнью, общение может позитивно повлиять не только на настроение, но и на карьеру. Люди, с которыми вы общались в прошлом, окажут поддержку будущим проектам.

Скорпион. Обновление, личностный рост, развитие.

Стрелец. Астрологи прогнозируют ошеломительные результаты на работе и самое приятное, что все финансовые бонусы будут заработаны вашим трудом и рвением. Это время вознаграждения за проделанную работу.

Козерог. Период в целом благоприятный – при условии, что не станете обращать внимания на мелкие неприятности. По возможности запланируйте отпуск на середину мая 2021 года и отправьтесь в путешествие.

Водолей. Звезды призывают верить в себя до самого конца.

Рыбы. Пора на практике показать окружающим, что вы не только умеете признавать ошибки, но и извлекаете пользу.

Астролог: Вальдемар Небоходцев

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