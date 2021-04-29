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29апреля
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сегодня, 18:30 0

Пришла вода – закрывай ворота

В Амурской области поднялся уровень воды в реке Уркан

Пришла вода – закрывай ворота
Фото: Пресс-служба ГЗ и ПБ

Как сообщает пресс-служба ГЗ и ПБ, сегодня с 10:00 на территории Ивановского сельсовета объявлен режим повышенной готовности: причиной стал резкий подъем уровня воды реки Уркан и образование затора льда в районе села Ивановка Зейского района.

В настоящий момент для круглосуточного дежурство были привлечены силы спасательных служб из Зеи областного поисково-спасательного отряда, а также противопожарные службы села Овсянка. Специалисты уже готовы при усугублении ситуации оказывать населению всю необходимую помощь.

На днях благовещенцы тоже могли воочию увидеть последствия подъёма уровня воды и выхода льда - стихия повредила ограждение на набережной реки Амур.

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#природа #происшествия

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