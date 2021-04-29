Пришла вода – закрывай ворота

Как сообщает пресс-служба ГЗ и ПБ, сегодня с 10:00 на территории Ивановского сельсовета объявлен режим повышенной готовности: причиной стал резкий подъем уровня воды реки Уркан и образование затора льда в районе села Ивановка Зейского района.

В настоящий момент для круглосуточного дежурство были привлечены силы спасательных служб из Зеи областного поисково-спасательного отряда, а также противопожарные службы села Овсянка. Специалисты уже готовы при усугублении ситуации оказывать населению всю необходимую помощь.

На днях благовещенцы тоже могли воочию увидеть последствия подъёма уровня воды и выхода льда - стихия повредила ограждение на набережной реки Амур.