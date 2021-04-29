Университет преобразится

В столице Приамурья преображают фасад старейшего педагогического вуза. Главный корпус БГПУ обновится к осени, губернатор Василий Орлов поручил завершить работы к началу учебного года.

Ремонт пройдёт в два этапа. Сначала отреставрируют часть здания, которая выходит на Ленина и Шимановского. Затем начнётся преображение фасада, выходящего во двор. Вторую часть работ завершат в 2022 году. Параллельно рабочие отремонтируют кровлю. А после ремонта здание БГПУ обзаведётся художественной подсветкой. Общая стоимость работ – более 50 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства области.

На техническом переоснащении педвузов и их капитальных ремонтах заострил внимание президент России.

— Предлагаю в ближайшие два года дополнительно направить 10 миллиардов рублей на капитальный ремонт и техническое оснащение наших педагогических вузов. Прошу Правительство уделить самое пристальное внимание современной подготовке будущих учителей, – сказал Владимир Путин.

Помимо здания БГПУ в порядок приведут и три соседних строения. Одно – историческое на углу улиц Ленина и Трудовой, где располагается амурский педколледж. Другие два здания – рядом стоящий современный корпус (по улице Ленина, между Шимановского и Трудовой) и здание общежития факультета иностранных языков, которое находится через дорогу от главного корпуса университета. При реконструкции сохранят исторический облик элементов, оставшихся на фасадах. Например, оставят старые двери, на которых сохранились вензеля из букв «МГ» – мужская гимназия. Также, в БГПУ приведут в порядок пять лабораторий и две лекционных аудитории.

— Зачастую выходило так, что школы буквально засыпали современным дорогостоящим оборудованием. А вот студентам педвузов, приходилось готовиться на устаревшем оборудовании. Бывало, что молодой учитель, приходил в школу на практику или на работу и не имел достаточных знаний для использования современных средств обучения. Теперь такой дисбаланс, надеюсь, будет устранён, – отметил начальник управления по научной работе и международному сотрудничеству БГПУ Николай Кухаренко.

Выпускники БГПУ занимают вакантные места в школах. Однако требующихся учителей-предметников все ещё не хватает. Например, потребность региона в учителях английского языка в пять раз больше числа выпускников. В связи с этим университет изменил профили подготовки учителей иностранных языков и ввёл новые. Сейчас вуз готовит учителей английского и немецкого языков, английского и французского языков, английского и китайского языков, а также воспитателей детсадов – учителей английского языка и учителей начальных классов – учителей английского языка.

— Ожидаем, что в ходе выполнения Послания Президента Российской Федерации 2021 года университет со временем сможет полностью закрыть потребность региона в учителях и других специалистах, – отметили в амурском министерстве образования.

Напомним, в этом году в БГПУ открыт Межрегиональный центр подготовки и развития современных компетенций и технологий педагогической сферы. Здесь уже запустили новые дополнительные образовательные программы. Это «Компьютерная графика и дизайн», «Социальное проектирование» и «Маркетинг в социальных сетях».