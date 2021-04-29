Лечить сердце будут в АОКБ

Губернатор Амурской области отметил, что основные темы послания президента – это внутренние проблемы регионов страны, сбережение народа страны и преодоление последствий пандемии.

Министр здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева сказала о том, что для сохранения населения в регионе действует два крупных нацпроекта – демография, здравоохранение и в этом году добавилось модернизация медицинского звена.

Так, в рамках реализации этой программы будет проведён ремонт в поликлинике №2 города Благовещенска, построены новые поликлиники в Екатеринославке и Пояркове, а также создан новый кардиологический центр на базе АОКБ, взамен сгоревшего. Кроме того, в областной больнице будут произведен ремонт 7,8 и 9 этажах (операционные, перевязочные, манипуляционные, холл, приемный покой и актовый зал).

— Во-первых, люди должны получать помощь в качественно оснащённых медицинских учреждениях. Во-вторых, для того, чтобы укомплектовать больницы медицинским персоналом, врачи должны работать в комфортных условиях. Поэтому, в областной больнице по плану завершить полный капитальный ремонт в течение трёх лет, до 2023 года. Кроме того, есть предварительное решение о строительстве там полноценного кардиоцентра, который придёт на смену сгоревшему, – сказал Василий Орлов.