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29апреля
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сегодня, 18:15 4

Лечить сердце будут в АОКБ

В Благовещенске откроется новый кардиоцентр взамен сгоревшего

Лечить сердце будут в АОКБ

В Благовещенске прошёл круглый стол по итогам послания президента России к Федеральному собранию. На встрече присутствовали профильные министры, руководитель области Василий Орлов и и спикер амурского Заксобрания Вячеслав Логинов.

Губернатор Амурской области отметил, что основные темы послания президента – это внутренние проблемы регионов страны, сбережение народа страны и преодоление последствий пандемии.

Министр здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева сказала о том, что для сохранения населения в регионе действует два крупных нацпроекта – демография, здравоохранение и в этом году добавилось модернизация медицинского звена.

Так, в рамках реализации этой программы будет проведён ремонт в поликлинике №2 города Благовещенска, построены новые поликлиники в Екатеринославке и Пояркове, а также создан новый кардиологический центр на базе АОКБ, взамен сгоревшего. Кроме того, в областной больнице будут произведен ремонт 7,8 и 9 этажах (операционные, перевязочные, манипуляционные, холл, приемный покой и актовый зал).

— Во-первых, люди должны получать помощь в качественно оснащённых медицинских учреждениях. Во-вторых, для того, чтобы укомплектовать больницы медицинским персоналом, врачи должны работать в комфортных условиях. Поэтому, в областной больнице по плану завершить полный капитальный ремонт в течение трёх лет, до 2023 года. Кроме того, есть предварительное решение о строительстве там полноценного кардиоцентра, который придёт на смену сгоревшему, – сказал Василий Орлов.

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#губернатор #здоровье #медицина #областная власть

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  • Арсений К.

    Арсений К.
    1 час назад

    "в этом году добавилось модернизация медицинского звена"- о чем это она, даже неловко подумать).

    Как учили, президент послал, на следующий день за стол обсуждать и писать до следующего трепа.

    А зачем сгорел кардиоцентр?

  • OT

    OT
    51 минута назад

    Что значит новвй кардиоцентр? Это значит кто-то сумел отжать прежний сгоревший? Тогда кто отдал?

  • kidman

    kidman
    46 минут назад

    А профильные министры, руководители области и прочие спикеры вообще имеют представление о том, каким образом происходит ремонт в АОКБ? К примеру о том, что в отделениях, заполненных под завязку, меняют окна? О том, как пациенты после операции идут в перевязочную, а под ногами у них песок и крошка бетонная скрипят? Как будто они по стройке идут, а не по отделению хирургического профиля?

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