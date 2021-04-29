Остановка запрещена
В центре Благовещенска запретят парковаться
На участке по улице Амурской от Островского до 50 лет октября ограничат остановку. Такое решение приняли, чтобы увеличить пропускную способность на время масштабного ремонта улицы Горького, рассказали в администрации Благовещенска.
Соотвествующие знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» появятся в скором времени. Запрет начнёт действовать через 20 дней после публикации информации на официальном сайте администрации города.
Решение приняли на заседании городской комиссии по безопасности, чтобы увеличить пропускную способность в центре города. Так как во время ремонта улицы Горького, соседние улицы будут сильно загружены.
Просмотров всего: 445