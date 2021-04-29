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29апреля
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сегодня, 18:45 6

Остановка запрещена

В центре Благовещенска запретят парковаться

Остановка запрещена
Фото: admblag.ru

На участке по улице Амурской от Островского до 50 лет октября ограничат остановку. Такое решение приняли, чтобы увеличить пропускную способность на время масштабного ремонта улицы Горького, рассказали в администрации Благовещенска.

Соотвествующие знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» появятся в скором времени. Запрет начнёт действовать через 20 дней после публикации информации на официальном сайте администрации города.

Решение приняли на заседании городской комиссии по безопасности, чтобы увеличить пропускную способность в центре города. Так как во время ремонта улицы Горького, соседние улицы будут сильно загружены.

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#городская власть #дороги

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Комментарии
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  • Авантыч

    Авантыч
    1 час назад

    У нас до сих пор налево поворачивают на Флагмане. И так же парковаться будут. Одни никогда никуда не смотрят, другие плевать хотели на всех.

    Только камерам все недовольны, потому что штраф может за стоп-линию, 60+ скорость и проезд на красный прилететь, а у нас эти правила легко и просто игнорируют.

  • кулибин

    кулибин
    1 час назад

    Ну мне конечно хорошо, мне там не надо парковаться, а как другим быть, там ведь рядом никаких парковочных мест нет!?

  • Арсений К.

    Арсений К.
    1 час назад

    Амуринфо зачем октябрь обижаете, написали с маленькой буквы. Меропоток следует за планобезграмотностью- такова технология местного самоуправства, нет самоуправления).

  • Авантыч

    Авантыч
    1 час назад

    кулибин

    С чего бы их не было?

  • oenesterov

    oenesterov
    56 минут назад

    Кулибин, если нет рядом парковочных мест, то надо ставить не рядом. пройти 10 минут пешком от места парковки - нормально, даже как-то по-европейски

  • кулибин

    кулибин
    22 минуты назад

    А где? Там везде рядом одни торговые центры и парковочные места на них заняты. Я вот просто "на вскидку", не знаю. Авантыч и Онестеров подскажите, тем самым поможете горожанам. Да и мне может пригодиться.

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