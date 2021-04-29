На участке по улице Амурской от Островского до 50 лет октября ограничат остановку. Такое решение приняли, чтобы увеличить пропускную способность на время масштабного ремонта улицы Горького, рассказали в администрации Благовещенска.

Соотвествующие знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» появятся в скором времени. Запрет начнёт действовать через 20 дней после публикации информации на официальном сайте администрации города.

Решение приняли на заседании городской комиссии по безопасности, чтобы увеличить пропускную способность в центре города. Так как во время ремонта улицы Горького, соседние улицы будут сильно загружены.