Ещё больше птенчиков

Проект видеонаблюдения за журавлями реализовали сотрудники АмурСоЭС, Муравьевского парка и Амурского отделения WWF-RUSSIA.

Напомним, что в среду, 28 апреля, у аистиной пары, которая гнездится недалеко от Тамбовки, появился первый птенец. А сегодня, 29 апреля, малышей стало уже двое. Всего в гнезде пять яиц.