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29апреля
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сегодня, 19:45 0

Ещё больше птенчиков

В Муравьёвском парке у японских журавлей начали вылупляться птенцы

Ещё больше птенчиков
Фото: anton_160386

В Муравьёвском парке у японских журавлей начали вылупляться птенцы. За появлением малышей на свет можно наблюдать онлайн через камеру.

Проект видеонаблюдения за журавлями реализовали сотрудники АмурСоЭС, Муравьевского парка и Амурского отделения WWF-RUSSIA.

Напомним, что в среду, 28 апреля, у аистиной пары, которая гнездится недалеко от Тамбовки, появился первый птенец. А сегодня, 29 апреля, малышей стало уже двое. Всего в гнезде пять яиц.

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#животные #жизнь #природа #экология

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