Ещё больше птенчиков
В Муравьёвском парке у японских журавлей начали вылупляться птенцы
В Муравьёвском парке у японских журавлей начали вылупляться птенцы. За появлением малышей на свет можно наблюдать онлайн через камеру.
Проект видеонаблюдения за журавлями реализовали сотрудники АмурСоЭС, Муравьевского парка и Амурского отделения WWF-RUSSIA.
Напомним, что в среду, 28 апреля, у аистиной пары, которая гнездится недалеко от Тамбовки, появился первый птенец. А сегодня, 29 апреля, малышей стало уже двое. Всего в гнезде пять яиц.
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