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29апреля
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сегодня, 16:43 0

Блогер заявил о скором разводе Элджея и Насти Ивлеевой

Антон Суворкин уверен, что инициатором развода станет телеведущая

Блогер заявил о скором разводе Элджея и Насти Ивлеевой
Фото: zvezd.ru

Настя Ивлеева и рэпер Элджей скоро могут расстаться. Об этом заявил блогер Антон Суворкин на своем YouTube-канале. По словам блогера, источник сообщил ему, что Ивлеева станет инициатором развода, сообщает «Пятый канал».

По мнению информатора, причиной распада звёздной пары станет то, что популярность Ивлеевой только растёт, а Элджей застыл в своём развитии и не выпускает ничего нового.

Как говорит Суворкин, Настя собирается развивать бизнес, выпускать под своим именем пиво и чипсы. По его словам, телеведущая хочет развестись с мужем, чтобы потом не пришлось ничего делить.

Вероятность развода звёзд блогер оценил почти в 100 %. При этом он отметил, что в России это не редкость, когда женщина вкалывает, а мужчина сидит дома и играет в видеоигры.

Свадьба Насти Ивлеевой и Элджея состоялась летом 2019 года, но о радостном событии телеведущая объявила только осенью. До этого она долгое время скрывала отношения с рэпером.

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#жизнь #интернет #шоу-бизнес

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