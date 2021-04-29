Блогер заявил о скором разводе Элджея и Насти Ивлеевой

По мнению информатора, причиной распада звёздной пары станет то, что популярность Ивлеевой только растёт, а Элджей застыл в своём развитии и не выпускает ничего нового.

Как говорит Суворкин, Настя собирается развивать бизнес, выпускать под своим именем пиво и чипсы. По его словам, телеведущая хочет развестись с мужем, чтобы потом не пришлось ничего делить.

Вероятность развода звёзд блогер оценил почти в 100 %. При этом он отметил, что в России это не редкость, когда женщина вкалывает, а мужчина сидит дома и играет в видеоигры.

Свадьба Насти Ивлеевой и Элджея состоялась летом 2019 года, но о радостном событии телеведущая объявила только осенью. До этого она долгое время скрывала отношения с рэпером.